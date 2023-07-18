Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor

18.07.2023 00:21

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle bazı yerleşim birimleri tahliye edildi. Alevlerin geniş bir alana yayıldığı görüntüler korkutucu. İtfaiye ekipleri ve helikopterler yangına müdahale ediyor. Son 24 saatte ülkede 46 orman yangını çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanda gündüz saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler nedeniyle bazı yerleşim birimleri tahliye edildi. Yangın şu ana kadar kontrol altına alınamazken, bölgeden son gelen görüntülerde yangının büyük bir alanda etkisini gösterdiği görüldü.

YUNANİSTAN ORMAN YANGINLARIYLA BOĞUŞUYOR

Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınları Türkiye'nin ardından Yunanistan'da da başladı. Öğle saatlerinde başkent Atina yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yunanistan'daki yangın hala kontrol altına alınamadı! Son gelen görüntüler korkutucu

GÖRÜNTÜLER KORKUTUCU

Yangın aradan geçen zaman içerisinde hala kontrol altına alınamazken son görüntüler korkuttu. Sosyal medyaya düşen Atina yakınlarında çekilen görüntülerde alevlerin geniş bir alanda devam ettiği görüldü.

Yunanistan'daki yangın hala kontrol altına alınamadı! Son gelen görüntüler korkutucu
Atina yakınlarında çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN "ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Öte yandan yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı. Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bir televizyon programına katılarak, alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek, "acil yardım" çağrısında bulundu.

Yunanistan'daki yangın hala kontrol altına alınamadı! Son gelen görüntüler korkutucu

24 SAATTE 46 ORMAN YANGINI

Yunan İtfaiye Teşkilatı, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapmıştı. Son 24 saatte 46 orman yangını çıktığını bildirmişti.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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