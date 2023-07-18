Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanda gündüz saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler nedeniyle bazı yerleşim birimleri tahliye edildi. Yangın şu ana kadar kontrol altına alınamazken, bölgeden son gelen görüntülerde yangının büyük bir alanda etkisini gösterdiği görüldü.

YUNANİSTAN ORMAN YANGINLARIYLA BOĞUŞUYOR

Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınları Türkiye'nin ardından Yunanistan'da da başladı. Öğle saatlerinde başkent Atina yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

GÖRÜNTÜLER KORKUTUCU

Yangın aradan geçen zaman içerisinde hala kontrol altına alınamazken son görüntüler korkuttu. Sosyal medyaya düşen Atina yakınlarında çekilen görüntülerde alevlerin geniş bir alanda devam ettiği görüldü.

Atina yakınlarında çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN "ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Öte yandan yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı. Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bir televizyon programına katılarak, alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek, "acil yardım" çağrısında bulundu.

24 SAATTE 46 ORMAN YANGINI

Yunan İtfaiye Teşkilatı, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapmıştı. Son 24 saatte 46 orman yangını çıktığını bildirmişti.