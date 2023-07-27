Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor

27.07.2023 13:09

Yunanistan'da 10 gündür devam eden orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor. Son 24 saatte 61 yeni yangın tespit edilirken, ülke genelinde 90 farklı noktada yangınlarla mücadele ediliyor. 11 ülke Yunanistan'a destek veriyor. Türkiye ise 634 ton su boşaltarak yardımda bulundu. 10 günde 594 yangın çıktığı ve bunlardan 571'inin söndürüldüğü açıklandı.

Yunan itfaiyesi, orman yangınlarının 10 gündür devam ettiği ülkede mücadelesini sürdürüyor. Yapılan günlük bilgilendirmede, son 24 saatte 61 noktada yeni yangınların tespit edildiği, ülke genelinde 90 farklı noktada yangınlarla mücadele edildiği aktarıldı. Yunanistan'a 11 ülke orman yangınlarına karşı destek veriyor.

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde 61 yeni orman yangını çıktı ve itfaiye ekipleri ülke genelinde toplam 90 yangınla mücadele ediyor. Yangınlarla mücadelede 11 ülkeden gelen itfaiyeciler Yunan kuvvetleri, su araçları ve hava araçlarıyla birlikte çalışmaktadır. Attika, Orta Yunanistan, Batı Yunanistan'ın Mora Yarımadası, Teselya, Orta Makedonya ve İyonya Adaları bölgelerinde yangın riski yüksek düzeyde kalırken, ülkenin geri kalanında yangın riski çok yüksek olacaktır. Çok kuvvetli kuzeybatı rüzgarları beklenmekte olup ülkenin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıklar devam edecektir" denildi.

Ayrıca 17 Temmuz'dan bu yana, 74 itfaiyecinin hipertermi, yaralanma ve yanık nedeniyle tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.TÜRK UÇAKLARI 634 TON SU BOŞALTTIYunanistan'a destek için giden 11 ülkeden biri de Türkiye. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele eden hava araçlarımız tarafından 23-26 Temmuz tarihleri arasında toplam 214 sorti yapıldı 634 ton su atımı gerçekleştirildi" denildi.ÜLKEDE 10 GÜNDE 594 YANGIN ÇIKTI

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, 10 günde ülke genelinde 594 orman yangınının çıktığını, bunların 571'inin büyümeden söndürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Aşırı sıcak ve aynı zamanda şiddetli rüzgar koşulları altında, Yunanistan'da 10 gün içinde 594 yangın çıktı. 10 günlük dönemde çıkan 594 yangından 571'i büyümeden söndürülmüştür. 5 yangın Dervenochoria, Korfu, Rodos, Loutraki, Kouvara'nın yanı sıra Aegio, Karystos, Laconia ve Boeotia'da geniş bir alanı etkisi altına almıştır. Özellikle Rodos bizi yakından ilgilendiriyor" denildi.

Kaynak: DHA
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