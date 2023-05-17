Yürüme ve konuşma yetisi olmayan dev bebek, görenleri şaşkına döndürüyor - Son Dakika
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Yürüme ve konuşma yetisi olmayan dev bebek, görenleri şaşkına döndürüyor

17.05.2023 15:36

Graziely adlı bebeğin, doğumda nadir görülen bir durum nedeniyle kafası yıllar içinde 3 katına çıktı. Yürüyemeyen ve görme yetisini kaybeden bebeğin annesi bir yandan hastalıkla mücadele verirken, bir yandan da yapılan kötü yorumlara göğüs germeye çalışıyor.

3 çocuk annesi Adalgisa Soares Alves (48)'in ilk çocuğu Graziely beyinde basınç oluşturan ve ardından kafatasında hasara neden olan bir sıvı olan hidrosefali ile doğdu. Graziely bu hastalıkla her gün savaşırken, kafası üç katına çıktı ve şimdi yürüyemiyor, konuşamıyor, yakın zamanda da görme yeteneğini kaybetti.

BAZILARI ALAY EDİYOR

Daily Star'ın haberine göre, Alves'in farkındalığı artırmak için paylaştığı bir videoda Graziely'nin biberonla beslendiği görülüyor. Yayınlanan videoya, kötü yorumlar yapan sosyal medya kullanıcıları Graziely'ye ötenazi yapılmasını bile önerdi.

Ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor! 'Dev bebek' görenleri şaşkına uğratıyor

DESTEK YORUMLARI DA GELDİ

Bir kullanıcı, "Üzgünüm bu ben olamazdım, çocuğumu her gün böyle göremezdim" dese de, bazı kullanıcılar da destek yorumlarını paylaşmak için yorumlara akın etti. Bir kişi "Adalgisa Hanım, siz bir meleksiniz, güzel bir ruhsunuz, Allah sizi her zaman korusun" dedi.

Ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor! 'Dev bebek' görenleri şaşkına uğratıyor

"ONU OLDUĞU GİBİ SEVİYORUZ"

Alves ise yaptığı açıklamada, "Ona 'Koca kafalı' diye seslendiklerinde üzülüyorum çünkü o zaman bu sadece zalimlik olur. Önemli olan şu ki ben, tüm ailemiz ve arkadaşlarımız Graziely'yi olduğu gibi seviyoruz. O pozitif enerji yayıyor ve biri onu ziyaret ettiğinde içime taşan bir huzur hissediyorum. Onun gülümsemesini her gördüğümde çok mutlu hissediyorum. Ona her zaman en iyisini vereceğim çünkü o benim rahmimde doğdu, karnımdayken çok sevildi, arzulandı ve onu hayatının son gününe kadar seveceğim." dedi.

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Daily Star, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yürüme ve konuşma yetisi olmayan dev bebek, görenleri şaşkına döndürüyor - Son Dakika


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