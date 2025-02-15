Zelenski, ABD'den Güvenlik Garantisi Talep Etti - Son Dakika
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Dünya

Zelenski, ABD'den Güvenlik Garantisi Talep Etti

Zelenski, Münih'te Vance ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın güvenliği için ABD desteği istedi.

15.02.2025 11:58
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştü. Görüşmede Zelenski, Rusya ile savaşın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir müzakereye başlamadan önce Kiev'in güvenlik garantileri ve bir ABD-Ukrayna barış planı talep ettiğini söyledi. Zelenski, "ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız düşük olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ında yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir müzakereye başlamadan önce Kiev'in güvenlik garantileri ve bir ABD-Ukrayna barış planı talep ettiğini söyledi. Vance ve Zelenski dün bir saat süren görüşmelerde, ortak bir anlayışa varılıp varılamayacağını görmek için daha fazla müzakerenin gerekli olduğu konusunda mutabakata vardı.

Vance, ABD'de seçim kampanyası boyunca vergi mükelleflerinden sağlanan bütçenin Ukrayna'ya destek için kullanılmasına yönelik sert eleştirileriyle sıkça gündeme gelmişti.

Medya: Ukrayna ABD'ye değerli minerallerini vermeyi reddetti

Zelenski'nin, ABD'ye ülkesinin nadir toprak minerallerine erişim hakkı tanıyacak bir anlaşmayı imzalamayı reddettiği, ABD merkezli Washington Post muhabiri Josh Rogin tarafından iddia edildi. Daha sonra bu iddia farklı kaynaklara dayandırılarak başka medya kuruluşlarında da yer aldı. Daha sonra Ukraynalı yetkililer anlaşma üzerine ayrıntıların hala netleştirilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Bu ayın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump, Kiev'in Washington'dan aldığı yardımların karşılığını doğal kaynaklarıyla ödemesi gerektiğini açıkça dile getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'dan Amerikan desteğinin devamı karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak minerali sağlamasını talep etti ve yardımın koşulsuz olmaması gerektiğini pazartesi günü de vurgulamıştı.

"ABD'nin desteği olmadan Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hayatta kalma şansının çok düşük"

Ukrayna Devlet Başkanı dün ayrıca ABD'nin desteği olmadan Ukrayna'nın Rusya'nın saldırısına karşı hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'ın bu hafta hem kendisi hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından konuşan ABD merkezli NBC News'e konuşan Zelenski, "Muhtemelen bu çok, çok çok zor olacak. ve elbette her zor durumda bir şansınız olur. Ancak ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız düşük olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Zelenski, ABD'den Güvenlik Garantisi Talep Etti - Son Dakika

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