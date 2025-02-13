Zelenski: Anlaşmalarda Yer Almamalıyız

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından bugün Trump ile bireysel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Bağımsız bir ülke olarak, bizim yer almadığımız herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın müzakerelerin dışında bırakılmayacağını söyledi. ABD Başkanı ile bugün bireysel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Zelenski "Bağımsız bir ülke olarak, bizim yer almadığımız herhangi bir anlaşmayı kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, "Avrupalıların da müzakere masasında olması gerekiyor" ifadelerini kullanarak, Trump'a önceliğinin "güvenlik garantileri" olduğunu ve bunun ABD'nin desteği olmadan mümkün olmadığını ilettiğini söyledi. Zelenski ayrıca Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, müzakerelerin Ukrayna, Avrupa ve ABD'nin ortak bir tutum sergilemeden başlayamayacağını belirtti.

Ukrayna'nın müzakerelerin dışında bırakılmayacağını vurgulayan Zelenski ABD ve Rusya'nın Kiev olmadan varacağı herhangi bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceklerini tekrar etti. Ayrıca dünya liderlerini, Putin'in savaşı bitirme konusundaki vaatlerine güvenmemeleri konusunda uyardı.