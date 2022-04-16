Zelenski'den, Biden'a Rusya talebi: "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine alın - Son Dakika

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Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken ABD'de yayın yapan Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.

"TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER" LİSTESİNE ALINMASINI İSTEDİ

Zelenski, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

SOĞUK SAVAŞ DÖENMİNDEN ALINMAMIŞTI

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.