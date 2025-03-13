Zelenski'den Putin'e Ateşkes Tepkisi

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes konusundaki açıklamalarını kınadı. Zelenski, Putin'in ateşkesi geciktirmek ve daha sonra da reddetmek amacıyla ateşkes için koşullar koyduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes önerisine verdiği yanıtı, ikircikli ve "çok manipülatif" olarak nitelendirdi.

Zelenski gece yaptığı konuşmada, "Şimdi hepimiz Rusya'dan Putin'in ateşkes fikrine cevaben çok tahmin edilebilir, çok manipülatif sözlerini duyduk" dedi.

Putin'i ateşkesi geciktirmek ve daha sonra da reddetmek amacıyla ateşkes için koşullar koyduğunu belirten Zelenski, Rusya Devlet Başkanı'nın bunu doğrudan Trump'a söylemekten korktuğunu söyledi.