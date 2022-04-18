Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi - Son Dakika
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Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi

18.04.2022 14:58

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 54 gün geride kalırken, Ukrayna lideri Zelenski'nin internete düşen bir videosu bomba etkisi yarattı. Makam odasında konuşan Ukrayna liderinin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu için yüzünün farklı şekiller aldığı öne sürülürken, verdiği mesajda "52. günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim ki? Biz güçlüyüz, çalışıyoruz" ifadeleri kullandı. Video yayınlanmasından kısa bir süre sonra silindi fakat sosyal medyada dolaşmaya devam etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 54. güne girilirken, artık tüm dünya Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin yaptığı video kayıtlarına aşina oldu. Zelenski, sık sık çektiği video kayıtlarında halkına sesleniyor.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI İDDİASI

Öte yandan internette paylaşılan bir Zelenski videosu ise gündeme bomba gibi düştü. Makam odasında konuşan Zelenski'nin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edildi.

YÜZÜ FARKLI ŞEKİLLERE BÜRÜNDÜ

Sıklıkla kameralar önünde bulunan Zelenski'nin sosyal medyada dolaşan videosunda yüzünün farklı şekiller aldığı görüldü.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Zelenski videoda, "52. günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim ki? Biz güçlüyüz, çalışıyoruz! Seviyoruz, müteşekkiriz ve biz kazanacağız" sözlerine yer verdi.

KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ AMA BÜYÜK SES GETİRDİ

Video yayınlandıktan kısa süre sonra silindi, ancak sosyal medyada dolaşmaya devam etti. Zelenski'nin odasındaki diğer nesneleri de gösterdiği videoyu gören sosyal medya kullanıcıları "Sarhoş ve uyuşturucu bağımlısı Zelenski! Ne kahraman ama!" yorumunda bulundu.

Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
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Son Dakika Dünya Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi - Son Dakika


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