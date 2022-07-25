Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor - Son Dakika
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Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor

25.07.2022 12:05
Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birlik ve beraberliğin sağlanması ve savaşı kazanmak için çalışmanın en önemli şey olduğunu vurgulayarak, "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birlik ve beraberliğin sağlanması ve savaşı kazanmak için çalışmanın en önemli şey olduğunu vurgulayarak, "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Şimdi birliği korumak, zafer için birlikte çalışmak, hepimizin mutlaka yerine getireceği en önemli milli görevdir. Bundan şüphe duyacak kimse yok. Sadece bunun nasıl başarılacağı konusunda tartışanlar var. Bu sadece kendi inancımıza değil, Ukrayna'ya olan inancın bir işaretidir. İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor. Bunu konuşmalarında, sevdikleriyle iletişime geçtiklerinde duyuyoruz. Bu nedenle, yavaşlamıyoruz ve 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için her şeyi yapıyoruz" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor - Son Dakika

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