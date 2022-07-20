Zelenski: Odesa'da bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Zelenski: Odesa'da bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlendi

20.07.2022 11:25
Zelenski: Odesa'da bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece Rusya'nın, Odesa bölgesindeki bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlediğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece Rusya'nın, Odesa bölgesindeki bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlediğini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında dün gece Rusya'nın, Odesa bölgesinde bulunan bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlediğini belirterek, "Bunlar ucuz veya basit füzeler değil, Rusya onlarla gurur duyuyordu. ve ne vurdular? Sıradan bir kırsan alan, çalışmayan bir çiftlik, evler, binalar, bir lise ve kültür merkezi. Hiçbir askeri hedef yok. Sadece terör" dedi. Bölge sakinlerinin hava saldırısı uyarısına zamanında tepki verdiğini ifade eden Zelenski, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Son birkaç günde Rus bombardımanının hedefleri arasında Nikopol, Dnipropetrovsk bölgesinde yerleşim yerleri, Harkiv bölgesi, Mykolaiv, Kramatorsk, Sylovanysk, Toretsk ve diğer Donbas şehirlerinin bulunduğunu belirten Zelenski, "Çok sayıda ölü ve yaralı. İşgalciler Sumi bölgesinin sınır bölgelerini bombaladı. Ele geçirilen Zaporizhzhia Nükleer Santralinde ve Enerhodar'da işçilere ve yerel sakinlere yönelik yeni terör gerçekleri var. İşgalciler ne kadar saklamaya çalışsalar da devletimiz Ukraynalılara yönelik terörden suçlu bulunan her Rus suçluyu tespit edecek" dedi.

"ORTAKLARIMIZ, SAĞLANAN SİLAHLARI NASIL KULLANDIĞIMIZ KONUSUNDA TAMAMEN BİLGİLENDİRİLİYOR"

Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi başkan yardımcılarından birini görevden aldığını ve Zakarpattia, Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Güvenlik Servisi yeni bölge müdürlükleri ataması yaptığını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna Yüksek Şurası'nın (Verkhovna Rada), Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın, ortaklar tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların kullanımını kontrol etmek için özel bir komisyon kurma girişimini hayata geçirdiğini ve komisyonun tüm parlamento gruplarının temsilcilerini içerdiğini belirten Zelenski, "Şunu vurgulamak istiyorum: Bu konuda devletimize herhangi bir iddiada bulunulmasına yer yoktur. Ortaklarımız, sağlanan silahları nasıl kullandığımız konusunda tamamen bilgilendiriliyor. Ancak Ukrayna'da veya başka bir yerde Rus propagandacılarının ve onlara yardım edenlerin her türlü manipülasyonuna son vermek için böyle bir ek parlamenter kontrol aracı yürürlüğe girecek" dedi.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Odesa'da bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski: Odesa'da bir köye 7 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenlendi - Son Dakika
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