Zelenski: Rus ordusu Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor - Son Dakika
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Zelenski: Rus ordusu Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor

22.05.2022 11:30
Zelenski: Rus ordusu Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Donbas'taki durumun son derece zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu önceki günlerde olduğu gibi Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Donbas'taki durumun son derece zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu önceki günlerde olduğu gibi Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu saldırıyı caydırıyor" dedi.

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşın son durumuna ilişkin açıklamada bulunan Zelenski, askeri durumun önemli ölçüde değişmediğini ifade ederek, "Donbas'taki durum son derece zor. Rus ordusu önceki günlerde olduğu gibi Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu saldırıyı caydırıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zelenski görüşmelerine dair de bilgi verdi. Zelenski, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile Kiev'de bir araya geldiğini belirterek; Portekiz'in, Ukrayna'ya verdiği tüm destekten ve Portekiz'e sığınan Ukraynalıların sıcak karşılanmasından dolayı Costa'ya teşekkür ettiğini söyledi. Zelenski, Costa ile görüşmesinde Rusya'ya karşı ek yaptırımlar ve savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşası gibi konuların tartışıldığını ifade etti. Zelenski, "Portekiz, Ukrayna'nın yeniden inşasına, Ukrayna okullarının ve anaokullarının yeniden inşasına katılmaya hazır. Tam ölçekli savaş sırasında Rus ordusunun 1873 eğitim kurumunu zaten yok ettiğini hatırlatmak istiyorum. Bu devasa bir kayıp" dedi.

"AVRUPA'DA ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI İÇİN TARİHİ BİR KATKIDIR"

Ayrıca Zelenski, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, savaş alanındaki durumu görüştüklerini ve Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin hızlandırılması konusunda anlaştıklarını ifade etti. ABD Kongresi tarafından onaylanan Ukrayna için 40 milyar dolarlık destek paketini hızlıca imzaladığı için ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu ifade eden Zelenski, "Bu, Avrupa'da özgürlüğün korunması için tarihi bir katkıdır" dedi.


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Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan 'ateşkes' sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan 'ateşkes' sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Donbas, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Rus ordusu Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor - Son Dakika


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