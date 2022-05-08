Zelenski: Ruslar 200'e yakın kültürel mirasa zarar verdi - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında 7 Mayıs itibarıyla Rus birliklerince yapılan saldırılarda 200'e yakın kültürel mirasın ve tarihi eserin hasar gördüğünü ya da yok edildiğini belirtti.

Zelenski, yaptığı açıklamada, "Bu savaşın her günü, Rus ordusu kelimelerin ötesinde şeyler yapıyor. Müzelere hedefli füze saldırıları. Bu, teröristlerin bile düşünebileceği bir şey değil. Ama böyle bir ordu bize karşı savaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerine yapmak istedikleri de bu. 7 Mayıs itibariyle, Rus ordusu şimdiden 200'e yakın kültürel miras alanını yok etti veya bu alanlara hasar verdi. İşgalciler Odessa'ya füze saldırısı düzenledi. Neredeyse her sokağının unutulmaz tarihe sahip olduğu bir şehirde. Ancak Rus ordusu için önemli değil. Onlar sadece öldürüyor ve yok ediyor. Odessa? Harkiv bölgesi? Donbass? Umurlarında değil" dedi.

"ASKERLERİMİZİ DE AZOVSTAL'DAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Azovstal demir çelik fabrikasından sivillerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Zelenski, "Elbette ordumuzu tahliye etmek için de çalışıyoruz. Mariupol'u savunan tüm kahramanları. Bu son derece zor. Ama önemli. Eminim herkes bu karmaşanın nedenini anlamıştır. Ama umudumuzu yitirmiyoruz. Durmuyoruz. Her gün işe yarayabilecek diplomatik bir seçenek arıyoruz" ifadelerini kullandı.