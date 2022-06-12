Zelenski: Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zelenski: Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor

12.06.2022 16:03
Zelenski: Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, "İşgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, "İşgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ülkenin başkenti Kiev'de çok verimli görüşmeler yapıldığını belirterek, "Onun samimiyetini belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Başvurumuzla ilgili bir sonucu hazırlayacak olan Avrupa Komisyonu'dur. Ukrayna gerekli tüm cevapları çok kısa sürede verdi. Önümüzdeki hafta Avrupalı liderlerle eşit derecede önemli ve umarım verimli görüşmeler olacak" dedi. Asya'da, Singapur'da bir güvenlik forumunun katılımcılarıyla konuştuğunu belirten Zelenski, etkinliğe bölgedeki ülkelerin savunma bakanları ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını ifade etti.

Zelenski, Ukrayna birliklerinin, Herson bölgesi topraklarını aşama aşama özgürleştirdiğini ifade ederek, Taavris'ke köyünün bu yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve Zaporizhzhia bölgesinde de 'belli bir başarı' olduğunu söyledi. Zelenski ayrıca Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu düşman insanların, bu işgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum" dedi. Donbas'ın halen direndiğini ifade eden Zelenski, bu bölgede dahil olmak üzere Rusya'nın uğradığı kayıpların son derece önemli olduğunu ve toplamda Rus ordusunun yaklaşık 32 bin kişi kaybı olduğunu belirtti.

Öte yandan Herson ve Melitopol'da Rus pasaportlarının dağıtımına dair haberlerin işgal altındaki yerlerde ve Rusya'da aktif olarak yayıldığını söyleyen Zelenski, "Bu haberlerde kimlerin Herson ve Melitopol sakinleri olarak Rus pasaportu istedikleri iddiasıyla gösterildiğine baktım. Birkaç işbirlikçi ve çevrelerinden insanlar... Pasaport almak için sıradan ziyade kaçmak için bilet alma girişimine benziyordu. Çok gösterişli" dedi.


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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Herson, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaları devam ediyor - Son Dakika

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