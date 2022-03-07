Zelenski, Ukrayna'yı işgale devam eden Kremlin'e seslendi! "Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek" - Son Dakika
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Zelenski, Ukrayna'yı işgale devam eden Kremlin'e seslendi! "Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek"

07.03.2022 14:34

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı videolu mesajda ''İşgal devam ediyorsa ve Rusya, Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımların uygulanması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesi adına mücadele etmeye günlerdir devam ediyor. Batı ise Rusya'ya peş peşe yaptırım uyguluyor. Hükümetlerin yanı sıra Dünya'nın önde gelen markalarından bazıları da Rus pazarından çekildi. Zelenski ise yaptırımların ağırlaştırılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

ZELENSKİ: DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜM

Zelenski, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Dünya liderleri ile temaslarını sürdürdüklerini dile getirdi. Zelenski, "Ortaklarımızla temaslarımızdaki tezlerimiz mantıklı, adil ve dürüst. İşgal devam ediyorsa ve Rusya, Ukrayna'ya karşı planlarından vazgeçmiyorsa yeni yaptırımların uygulanması gerekiyor." dedi.

Zelenski Kremlin'e seslendi! 'Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek'

"RUSYA'YI BOYKOT EDİN"

Rusya ile ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğinin durdurulması gerektiğini kaydeden Zelenski, "Rusya ile ihracat ve ithalatın boykot edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zelenski Kremlin'e seslendi! 'Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek'

"SİVİLLERE SALDIRMAK TERÖRDÜR"

Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek "İşgalciler, bu gece Mikolayiv kentine saldırdı ve roket topçuları ile sivillerin yaşadığı mahalleleri vurdu, barışçıl Harkiv'in mahallelerine saldırdı." dedi. Zelenski yaşanan sivillere yönelik tüm saldırıların "terör" olduğunu vurguladı.

Zelenski Kremlin'e seslendi! 'Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek'

"UKRAYNA HAVA SAHASINI KAPATIN"

Zelenski, uluslararası toplumun karar alması ve Ukrayna'ya gerekli desteği sağlaması gerektiğinin altını çizerek "Ukrayna üzerindeki gökyüzünün güvenliğinin sağlanması için daha kaç kişinin ölmesi ve kayıpların yaşanması gerekiyor?" şeklinde konuştu.

Zelenski Kremlin'e seslendi! 'Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek'

RUS ORDUSUNUN MORALİ DÜŞÜK

Ukrayna askeri güçlerinin, Rus ordusuna karşı koyduğunu belirten Zelenskiy, Rus askeri güçlerinin "moralinin düşük olduğunu" söyledi.

Zelenski Kremlin'e seslendi! 'Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek'
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Son Dakika Dünya Zelenski, Ukrayna'yı işgale devam eden Kremlin'e seslendi! 'Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski, Ukrayna'yı işgale devam eden Kremlin'e seslendi! "Yaptırımlardan vazgeçilmeyecek" - Son Dakika
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