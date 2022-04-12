Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu - Son Dakika
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Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu

12.04.2022 13:09

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenski, savaşın başından bu yana ilk kez açıklamalar yaptı. Olena Zelenski, uzun süreden bu yana eşiyle sadece telefonda iletişim kurduğunu belirterek, "Başlangıçta duygular için zaman yoktu.'' ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 48. gün geride kalırken, devlet başkanlarının ailelerinin durumu da merak ediliyordu. Putin'in ailesi hakkında birçok haber çıkarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından sular biraz daha durgundu. Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenski moda dergisi Vogue'a konuştu. First Lady Zelenski, savaşın başladığını andan bu yana yaşadıklarını, eşi Zelenski ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruları cevapladı.

"SADECE TELEFONDA İLETİŞİM KURUYORUZ"

Eşiyle uzun zamandan bu yana sadece telefonda iletişim kurduklarını belirten Zelenski, "Başlangıçta duygular için zaman yoktu. Çocuklarla, duygusal durumlarıyla ilgilenmek gerekiyordu. Ben de kendime güvenen, gülümseyerek, enerjik olmaya çalıştım, onlara evet, bodruma inmek gerektiğini ve bu yüzden ışığı açamayacağınızı açıkladım. "Babamızı ne zaman göreceğiz?" sorusuna iyimser bir şekilde "Yakın zamanda." diyerek cevap vermeye çalıştım. İlk günlerde onunla kalabileceğimizi umuyordum. Ama cumhurbaşkanlığı ofisi askeri bir tesis haline gelmişti ve çocuklarım ve benim orada kalmamız yasaktı. Güvenli bir yere taşınmamız emredildi, güvenli bir yer bulmak mümkünse… O zamandan beri Vladimir ile sadece telefonla iletişim kuruyoruz" dedi.

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"BİR KADIN TECAVÜZE UĞRADIĞINDA BU DUYGUYU HEP BİRLİKTE HİSSEDİYORUZ"

Olena Zelenski, savaşla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Savaş, bireyleri ve toplumu hemen birleştirdi. Ve bu muhtemelen bize saldıranların ölümcül hatası oldu. Hepimiz önce Ukraynalıyız, sonra her şey. Bizi bölmek, parçalamak, iç çatışmayı kışkırtmak istediler ama bunu Ukraynalılarla yapmak imkansız. Birimiz işkence gördüğünde, tecavüze uğradığında ya da öldürüldüğünde, hepimizin işkence gördüğünü, tecavüze uğradığını ya da öldürüldüğünü hissederiz. Yurttaşlık bilincini hissetmek ve direnmek için propagandaya ihtiyacımız yok."

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