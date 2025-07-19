2025 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2025 YKS Sonuçları Açıklandı

2025 YKS Sonuçları Açıklandı
19.07.2025 07:39
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ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını duyurdu, tercih süreci 30 Temmuz'da başlıyor.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2 buçuk milyon adayın girdiği sınavın sonucunda dereceye giren isimler belli olurken, tercih sürecinin ise 30 Temmuz ile 11 Ağustos arasında yapılacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran'da yapılan ve üniversiteye giriş sınavı olarak nitelendirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sürecinde büyük emek sarf eden adayları, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti. Üniversiteye yerleşecek adayların eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkeye katkı sağlayacaklarına inandığını ifade eden Ersoy, adaylara tercih döneminde dikkatli olmaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru tercih yapmaları çağrısında bulunurken, yayımlanacak kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye etti. Ersoy, "Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle ifade etmek istiyorum ki, bu vatan sizlerin omuzlarında yükselecek. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Sizler çok çalışacaksınız ve ülkemizi çok daha güçlü hale getireceksiniz. Her birinizi tekraren ayrı ayrı tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR AÇIKLANDI

2025-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal birinciliğini de kazanan Özyurtseven, iki oturumda da zirvede yer aldı.

Sözel ve eşit ağırlık alanlarının birinciliğini ise Bursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat elde etti.

Yabancı Dil Testi (YDT) alanlarında dereceye giren isimler ise şu şekilde sıralandı:

Almanca'da; Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi, Arapça'da; Abdulvahab Burro, Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencisi, Fransızca'da; Arda Eren Kartal, İstanbul Galatasaray Lisesi öğrencisi, İngilizce'de; Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi, Rusça'da; Ediz Doğan Karakoç, İstanbul Haydarpaşa Lisesi öğrencisi.

KADIN ADAYLARIN SINAVA KATILIM ORANI DAHA FAZLA

Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğu belirtilirken; TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'u oturumlara katılarak sınava girmiş oldu.

439 BİN 536 ADAY, BAŞVURDUĞU HALDE SINAVA GİRMEDİ

Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan, 2 milyon 351 bin 641'i sınava katıldı; 209 bin 8'i sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 aday sınava katıldı; 171 bin 117'si sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 215 bin 451 adaydan da 156 bin 40'ı sınava katıldı; 59 bin 411'i sınava girmedi.

SORU DAĞILIMLARI

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.

İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi.

Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

680 SORU SORULDU VE İPTAL EDİLEN SORU OLMADI

Öte yandan, 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğu ve iptal edilen sorunun olmadığı belirtildi.

TERCİH SÜRECİ 30 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Adaylar, sınav sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr/ web sayfasından öğrenebilecek. Tercih süreci ise 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda yapabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim 2025 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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