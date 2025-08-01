2025-YKS Tercihleri Başladı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci, bugün itibariyle başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum" dedi.

Tercih işlemleri, saat 15.45 itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.