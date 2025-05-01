72 Yaşında Doktora Heyecanı

MANİSA'da köy okulundan mezun olduktan sonra eğitim hayatını sürdüren emekli gıda mühendisi Ümmühan Tibet (72), 40 yıl aradan sonra hayalini gerçekleştirerek doktora yaptı. Tibet'e cübbesini Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörü Dr. Rana Kibar giydirdi, danışman hocaları pasta keserek kendisini kutladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Çobanhasan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ümmühan Tibet, ilk ve orta öğrenimini 5 derslikli karma sistemle eğitim veren köy okulunda tamamladı. Eğitim almayı sürdüren Tibet, önce Akhisar Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi ardından 1970 yılında Ege Üniversitesi (EÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 1975 yılında mezun olan Tibet, gıda mühendisi olarak işe başladı. Tibet, iş hayatında yaşadığı yoğunluk nedeniyle yüksek lisans ve doktora yapma hayalini ertelemek zorunda kaldı. 1977 yılında evlenen bir kız çocuğu ve bir kız torun sahibi Tibet, 1996 yılında emekli oldu. Tibet, 40 yılın ardından yarım bıraktığı akademik başarısını tamamlamak için üniversiteye döndü.

72 YAŞINDA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tibet, 2015 yılında EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı ardından 2020 yılında Manisa CBÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. Tibet, hayalini 72 yaşında gerçekleştirerek, doktora eğitimini tamamladı. Manisa CBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen törende; Tibet'in mezuniyet cübbesini Rektör Dr. Rana Kibar giydirdi. Törene Manisa CBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kamil Şirin, danışman hocası Prof. Dr. Pelin Günç Ergönül ve üniversite akademisyenleri katıldı. Tibet için törende pasta da kesildi.

'BAŞARIMI ŞEVK VE AZİMLE ÇALIŞMAMA BORÇLUYUM'

Ümmühan Tibet, "Kişiliğim de çalıştığım sektör de araştırmaya ve öğrenmeye yönelikti. Doktora hayalim 1980'li yıllarda başladı ama çok yoğun bir iş sürecim olduğu için bu hayalimi gerçekleştiremedim. Ülkemizdeki zeytinyağı sektörünün büyümesiyle birlikte Uluslararası Zeytin Konseyi ve dünyanın en önemli zeytinyağı kimyacılarıyla çalışmalarımın olması da doktora yapmamda etkili oldu. 40 yıllık aradan sonra tekrar üniversiteye geri döndüm. Hayalim; üniversitede akademik disiplini elde edip, araştırma yapabilmekti. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Başarımı şevk ve azimle çalışmama borçluyum. Bu konuda ailemin de çok desteği oldu" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR BAŞARI HİKAYESİ'

Manisa CBÜ Rektörü Dr. Rana Kibar ise "Bizler için çok güzel bir başarı hikayesi. Böyle bir dönemde kendisine bu şekilde destek olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isteriz" diye konuştu. Tibet'in danışman hocası Prof. Dr. Pelin Günç Ergönül de güzel bir ekip çalışması yaptıklarını, Tibet'in başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,