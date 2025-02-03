Aktepe İlk ve Ortaokulu Hizmete Girdi

Eğitim

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Aktepe köyünde, 2022 yılında yapımına başlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Vali Birol Ekinci, açılışı yapılan okulun ilk ders zilini çaldı.

Silopi ilçesine bağlı Aktepe köyünde, 2022 yılında yapımına başlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Vali Birol Ekici, Kaymakam Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende Vali Ekici, ilk ders zilini çalarak okulun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Kaymakam Cihat Koç, okulun yapım sürecini anlatarak, "Daha önce burada prefabrik bir okulumuz vardı ve eğitim ve öğretime uygun değildi. 2022 yılında bu okulun yıkılmasıyla birlikte ihale süreci hızlı bir şekilde yapıldı ve bugün okulumuzu açıyoruz. Hem köylümüz, velilerimiz hem de çocuklarımız için çok faydalı olacak" dedi.

'NİCE GENÇLERİN, BİLİM ADAMLARININ YETİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Öğrencilere başarılar dileyen Vali Birol Ekici ise, Yarıyılın başlangıcı nedeniyle bir araya geldik ve Aktepe köyünde çok güzel bir ilkokul ve ortaokul kazandırmış oluyoruz. 'En güzel çiçekler, en saf kayalıklarda yetişir' derler. Buradan çok güzel çiçekler yetişmesini istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Okulumuza sahip çıkacağız. Nice gençlerin, bilim adamlarının yetişmesini temenni ediyorum" diye konuştu. Öte yandan kentte 174 bin 813 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemde ders başı yaptı.