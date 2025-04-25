Bakan Tekin, Uluslararası Matematik Olimpiyatı\'nda

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkmenistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Türkmenistan'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine katıldığını açıkladı. Bakan Tekin paylaşımında, "Bu yıl, Türkmenistan'ın ilan ettiği "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" kapsamında düzenlenen II. Uluslararası Ortaöğretim Öğrencileri Matematik Olimpiyatı Ödül Törenine katıldık; dereceye giren öğrencilerin mutluluklarına ortak olduk. Matematik, nerede yaşarsak yaşayalım, hangi dili konuşursak konuşalım, hepimizi bir araya getirebilen evrensel bir dildir" ifadelerini kullandı.

'BU ORGANİZASYONLAR, BİLGİYLE BİRLİKTE BARIŞ VE KÜLTÜREL KAYNAŞMANIN ZEMİNİDİR'

Uluslararası bilimsel iş birliklerinin gençler arasında dostluk köprüleri kurmanın en etkili yollarından bir olduğunu ifade eden Tekin, "Bu tür organizasyonlar sadece bilgi yarışmaları değil, aynı zamanda barış, anlayış ve kültürel kaynaşmanın da zeminidir. Dünyanın dört bir yanından gelerek bu anlamlı organizasyona katılan tüm öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyor; bizleri bu özel etkinliğe davet eden Türkmenistan Eğitim Bakanlığı'na en içten teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.