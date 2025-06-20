Bakan Tunç'tan Eğitim Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Eğitim Vurgusu

Bakan Tunç\'tan Eğitim Vurgusu
20.06.2025 12:27
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Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de eğitim ve insan kaynağının önemini vurguladı, karneleri dağıttı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Eğitim bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. En önemli gücümüz insan kaynağımız. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunabilmemiz için insan kaynağımızın güçlü olması lazım. Bu yüzden çocuklarımız en güzel şekilde yetiştirilebilmeli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize büyük önem vermemiz lazım" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Tunç, kentte ilk olarak Osman Ulubaş Ortaokulu'nda karne dağıtım programına katıldı. Bakan Tunç'a, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Başsavcı Habib Korkmaz da eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu'nun kalbi Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel şehirde bugün 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu' için geldik. Bugün karne günü. Benim çocuklarım da karne alıyor. Ama onlara veremiyoruz. Dedik ki Kayseri'deyiz biz de vekaleten Kayseri'deki yavrularımıza karnelerimizi verelim. Büyük bir emek sarf ettiniz. 1 yıl boyunca çok çalıştınız. Ödevler yaptınız. Yeri geldi zorlandınız. Öğretmenlerinizle büyük bir gayret içinde bu senenin sonuna geldiniz. Şu an en mutlu anınızı yaşıyorsunuz" dedi.

'GELECEĞİMİZİN TEMİNATI'

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Bakan Tunç, "Önünüzde çok uzun bir tatil dönemi var. 3-4 ay dinleneceğiniz, yorgunluğunuzu atıp gelecek yıla daha dinç hazırlanacağınız bir tatilin ilk adımını bugün atıyorsunuz. Ailelerinize teşekkür ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Öğretmenleriniz de büyük emek sarf etti. Kayseri, eğitim öğretim faaliyetlerine önem veren bir şehrimiz. Kayseri, hem ticaretin hem ekonominin kalbi olan şehirlerden biri. Ama aynı zamanda Kayserimiz hayırseverleriyle dolu bir şehir. Osman Amca'mızın Kayseri'de 16 tane yaptırdığı okul var. Kendisine de gençlerimize yavrularımıza sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz. Eğitim bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. Bizim en önemli gücümüz insan kaynağımız. İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunabilmemiz için insan kaynağımızın güçlü olması lazım. Bu yüzden çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilebilmesi lazım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize büyük önem vermemiz lazım" diye konuştu.

Bakan Tunç'un konuşmasının ardından öğrencilere karneleri verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bakan Tunç'tan Eğitim Vurgusu - Son Dakika

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