Bartın Üniversitesi Kutlubey yerleşkesine 700 kWe güneş enerjisi santrali kurulacak

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) sürdürülebilir ve çevre dostu kampüs hedefleri doğrultusunda yeşil enerji dönüşümüne katkı sunmak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu binalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında Ankara, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta bulunan 11 kamu binasına güneş enerjisi santrali kurulması planlandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) de çevre dostu uygulamalara katkı sağlamak ve elektrik ihtiyacının bir bölümünü güneş enerjisinden karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalara dahil oldu.

Proje kapsamında, BARÜ Kutlubey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi otopark alanlarının üzerine 700 kWe güç kapasitesine sahip güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedefleyen projeyle, BARÜ'nün elektrik ihtiyacının bir bölümünün güneş enerjisinden karşılanması ve enerji maliyetlerinin uzun vadede azaltılması amaçlanıyor. Temiz enerji üretimini destekleyen GES yatırımı, karbon salımının düşürülmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması açısından da önem taşıyor. GES için ihale 2 Kasım'da gerçekleştirilecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından projenin uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanacak.

Sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve çevre dostu bir üniversite olma yolunda çalışmalara devam ettiklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kurulacak güneş enerjisi sistemlerinin hayırlı olmasını temenni etti.