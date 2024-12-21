Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, geçici hükümet yönetim kadrosunu şekillendiriyor. Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) liderlik ettiği geçici hükümetin en çarpıcı atamalarından birisi Dışişleri Bakanlığı koltuğu oldu.
Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı.
Şeybani'nin özgeçmişindeki "Türkiye" detayı konuşulurken, üniversitedeki hocası Hasan Aksakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aksakal şunları söyledi: "Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum.
Eh, artık "Mazeretim var, gelemiyorum" deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum."
Son Dakika › Eğitim › Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu - Son Dakika
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