Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu - Son Dakika
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Eğitim

Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu

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İstanbul'da yüksek lisansını yapan Asad Hasan El Şeybani, Suriye'de yeni dışişleri bakanı oldu. Şeybani'nin yüksek lisanstaki hocasının yaşadığı şaşkınlık, yaptığı paylaşıma yansıdı.

21.12.2024 21:08  Güncelleme: 21:50
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, geçici hükümet yönetim kadrosunu şekillendiriyor. Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) liderlik ettiği geçici hükümetin en çarpıcı atamalarından birisi Dışişleri Bakanlığı koltuğu oldu.

SURİYE'NİN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKİYE'DE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı.

"BEN DE DERSLERE NİYE GELMİYOR DİYE SORUYORDUM"

Şeybani'nin özgeçmişindeki "Türkiye" detayı konuşulurken, üniversitedeki hocası Hasan Aksakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aksakal şunları söyledi: "Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum.

"FİNALLERDEN KALMAZ İNŞALLAH"

Eh, artık "Mazeretim var, gelemiyorum" deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum."

Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye\'de bakan oldu

Hasan El, İstanbul, Suriye, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alper Eren:
    Anlaşılan Sınıfta Türk yok, Endonezya, Filistin ve Suriye:)) 27 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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