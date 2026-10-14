Bodrum'da Vedat Türkmen Ortaokulunda afet ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Vedat Türkmen Ortaokulunda afet ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Bodrum\'da Vedat Türkmen Ortaokulunda afet ve tahliye tatbikatı yapıldı
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Bodrum'da Vedat Türkmen Ortaokulunda düzenlenen acil durum ve tahliye tatbikatında öğrencilere afet anında doğru hareket etmenin ve güvenli tahliyenin önemi anlatıldı. Belediye ekiplerince verilen eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bodrum'da öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla acil durum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Vedat Türkmen Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta, öğrencilere afet anında doğru hareket etmenin ve güvenli tahliyenin önemi anlatıldı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet sırasında yapılması gerekenler ve afet sonrasında uygulanacak güvenli tahliye süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
Vedat TürkmenBodrumGüncelEğitimSon Dakika

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