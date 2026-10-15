Burhaniye MYO mezunu Arslan, Kazdağları odağında av turizmi seminerine konuşmacı oldu - Son Dakika
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Burhaniye MYO mezunu Arslan, Kazdağları odağında av turizmi seminerine konuşmacı oldu

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Burhaniye MYO mezunu Arslan, Kazdağları odağında av turizmi seminerine konuşmacı oldu
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Burhaniye MYO'da düzenlenen seminerde Türkiye'de av turizminin farklı boyutları ele alındı. Etkinlikte doğal yaşam, yerel ekonomi, sürdürülebilirlik ve Kazdağları ekosistemi değerlendirildi, konuşmacı Önder Arslan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Burhaniye ilçesinde, Meslek Yüksekokulu'nda, Türkiye'de av turizminin farklı boyutlarının ele alındığı bir seminer düzenlendi. Burhaniye MYO mezunu Nature Tour ve İliada Otel Kazdağları işletmecisi Önder Arslan'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; doğal yaşam ve avlanma yönetimi, yerel ekonomi ve sürdürülebilirlik ile Kazdağları ekosistemi konuları değerlendirildi.

Müdür Yrd. Öğr. Gör. İlhan Deveci'nin koordinasyonunda gerçekleşen seminerde, av turizminin turizm sektörüyle ilişkisi, doğal alanların yönetimi ve bölgesel ekonomik faaliyetlere sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu. Kazdağları'nın sahip olduğu doğal zenginlikler ve ekosistem özellikleri çerçevesinde, turizm faaliyetlerinin doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte ele alınmasının önemi vurgulandı. Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, üniversite-sektör iş birliğinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalarla da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek "Meslek yüksekokulları olarak temel hedeflerimizden biri, öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirirken üniversitemizin bilgi birikimini bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarla buluşturmaktır. Av turizmi de ekonomik, çevresel ve sosyokültürel boyutlarıyla bilimsel açıdan incelenmesi gereken alanlardan biridir. Özellikle Kazdağları ve Edremit Körfezi'nin doğal zenginlikleri dikkate alındığında, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve doğal yaşamın korunması ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Etkinlik Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan'ın Önder Arslan'a teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA
Önder ArslanKaz DağıEkonomiTürkiyeTurizmEğitimÇevreDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye MYO mezunu Arslan, Kazdağları odağında av turizmi seminerine konuşmacı oldu - Son Dakika
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