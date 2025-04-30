Edirne'de Tarım Akademisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Edirne'de Tarım Akademisi Projesi Başladı

İlkokul öğrencilerine tarım eğitimi verilen projede fide dikimi uygulamalı olarak gösterildi.

30.04.2025 14:30
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EDİRNE'de yürütülen 'Tarım Akademisi' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine fide dikimi gösterildi, tarımın temel prensipleri anlatıldı. Öğrenciler, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri tarafından verilen eğitimle, ilk kez tarımla buluştu.

Edirne Valiliği tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başında 'Tarım Akademisi Projesi' hayata geçirildi. Eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminde devam eden proje kapsamında, Yüksel Yeşil İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Lozan Caddesi'nde kurulan 'Tarım Akademisi'ni ziyaret etti. Sera alanında görevlilerle birlikte salatalık fidesi diken öğrenciler, tarım hakkında da bilgilendirildi.

'TOPRAĞI SEVDİRİYORUZ'

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ziraat Mühendisi Bilgin Güngör, yeni nesli toprakla buluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çiftçilerimizi ve öğrencilerimizi topraktan nesilden nesle üretmek için, yeni nesilleri toprağa kavuşturmak için, bu projeyi Valiliğimiz kanalıyla Milli Eğitim iş birliğinde, Tarım İl Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü protokolüyle, gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Öğrencilere toprağı sevdiriyoruz, bitkileri tanıtıyoruz. Hangi bitkinin ne olduğunu, en azından bir iki tanesini öğretiyoruz. Bu kapsamda toprakla temas eden çiftçi, öğrenci ailesine de katkı sağlıyor. Önce ekimini, sonra hasadını yaptırıyoruz. Hasat edilen ürünleri de öğrenci kendi velisine götürüyor, mutlu oluyor" dedi.

'AMACIMIZ TARIMIN ÖNEMİNİ KAVRAMALARI'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevli öğretmeni Nilgün Yılmaz ise "Öğrencilerimiz toprakla buluştu, tarımın önemini genç yaşta kavradılar, doğayla buluştular. Salatalığın nasıl yetiştiğini, nasıl bir toprakta yetiştiğini öğrendiler. Daha sonra da burada uygulamalı olarak ektiler, can suyu verdiler. Buradaki amacımız; onlara küçük yaşta tarımın önemini kavratmak, onları doğayla buluşturmak, faydalı bilgiler göstermek, yani okul dışında da bir hayatları olduğunu onlara göstermek" diye konuştu.

Eğitime katılan 2'nci sınıf öğrencisi Ecrin Bingül (8), "Daha önce annemle beraber salatalık dikmiştik. İlk önce toprağa salatalık fidesini koyuyoruz. Sonra üzerini toprakla bastırıyoruz. Sonra da can suyunu veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Edirne, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Edirne'de Tarım Akademisi Projesi Başladı - Son Dakika

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