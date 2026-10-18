Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesinde Ahmet Yasav yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesinde Ahmet Yasav yeniden başkanlığa seçildi

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Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesinde Ahmet Yasav yeniden başkanlığa seçildi
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Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu delegelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Kurulda Ahmet Yasav yeniden şube başkanlığına seçilirken sendikanın 7. dönem yönetim kurulu ile üst kurul delegeleri de belirlendi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu, delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Ahmet Yasav yeniden şube başkanlığına seçilirken, sendikanın yeni dönem yönetim kurulu da oluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından Şube Başkanı Ahmet Yasav, açılış konuşmasını yaparak sendikanın misyon ve vizyonu ile 6. dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda önceki dönem şube başkanlarından Mehmet Emin Sofuoğlu ile önceki dönem Akhisar İlçe Temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Erdem de konuşma yaptı.

Görev yapan isimlere plaket verildi

Genel kurul kapsamında 6. dönem Şube Sekreteri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Köseler'e, Teşkilat Başkanı ve Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Taşçı'ya, Şehzadeler İlçe Temsilcisi ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mevlüt Baki Tunç'a plaket takdim edildi.

Programda 6. dönem Yönetim Kurulu Raporu Şube Sekreteri Özgür Emeksiz, Denetleme Kurulu Raporu Denetleme Kurulu Başkanı Yaşar İzgüt, Mali Bilanço Raporu ise Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Dönmez tarafından sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından yönetim kurulu faaliyetleri, denetleme kurulu raporu ve mali bilanço oy birliğiyle ibra edildi.

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Genel kurulda 7. dönem zorunlu organları ile üst kurul delegelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yasav Şube Başkanı, Özgür Emeksiz Şube Sekreteri, Ali Osman Coşkun Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Adem Dönmez Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Samet Güleryüz Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mehmet Göksu Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Vahdet Vural ise Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Genel kurulun ardından Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav yaptığı açıklamada, programa katılan misafirlere ve destek veren delegelere teşekkür ederek yeni dönemin sendikaya ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
ManisaGüncelEğitimSon Dakika

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