Eğitimde Dinamik Dönüşüm Vurgusu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Eğitim ve öğretim süreçlerimizin dinamik olmasını istiyoruz. Statik, durağan bir yapının bizi dünyadaki muadillerimizle rekabet etme ortamından uzaklaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nda '1'inci Ulıslararası Eğitim Kongresi' düzenlendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma sürecini değerlendirmek ve elde edilen sonuçları analiz etmek amacıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Bakan Tekin, 2014 yılı Kasım ayında 1'inci Eğitim Felsefesi Kongresi'ni yaptıklarını söyledi. Tekin, "Bugün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye hayata geçirdiğimiz sürecin aslında başlangıç noktası orası. 'Eğitim felsefesi kongresi' başlığını verme sebebimiz şuydu; Dünyadaki bu anlamda eğitimde felsefi anlamda, metodolojik anlamda yapılan değişiklikleri görmek bizim kendi eğitim felsefemizi ve metodolojimizi bir analize tabi tutmak adına bir başlangıç noktasıydı bizim açımızdan. 2014 yılında Kasım ayında bunu başlattık. Ardından sayısını hatırlayamadığım çalıştaylar, toplantılar, organizasyonlar yaptık ve bir süreci başlatmış olduk, bir dönüşüm sürecini. Bugün aslında bu dönüşüm sürecinde başka bir başlangıcın yani uygulamaya yönelik başlangıcın en azından ilk yılını değerlendirmek üzere buradayız. Dolayısıyla belki '1'inci' ifadesini orada '2'nci' diye düzeltebiliriz" diye konuştu.

Bakan Tekin, çalıştaylarda, bakanlık birimleri dışında bilimsel çalışma yapan akademisyenlerin değerlendirmelerinin olacağını belirterek, "Biz eğitim ve öğretim süreçlerimizin dinamik olmasını istiyoruz. Statik, durağan bir yapının bizi dünyadaki muadillerimizle rekabet etme ortamından uzaklaştıracağına inanıyoruz. Dolayısıyla bütün bu geri dönüşlerden hareketle yaz aylarında hem ilgili genel müdürlükte hem de talim ve terbiye kurulu başkanlarımız süreçle ilgili revizeler yapacak. Dolayısıyla oradaki geri dönüşler bizim açımızdan önemlidir" diye konuştu.