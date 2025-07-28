Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi - Son Dakika
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Eğitim

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

Ekrem İmamoğlu\'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28.07.2025 16:24
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İstanbul Üniversitesi, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal etti.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının ardından yüksek lisans diplomasını da iptal etti.

İMAMOĞLU'NUN YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI DA İPTAL EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının da "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart'ta iptaline karar vermişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, duruşmanın da 11 Eylül'de yapılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Eğitim Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak:
    İdarenin yaptığı hata kişiyi bağlamaz. O zaman aynı şartlarla geçişi yapılan öğretim elemanının diploması iptal olmuştu, ders verdiği öğrencilerinin diplomasıda iptal olur. Çünkü bu anlayışa göre öğrenciler o dersi vermeden mezun olmuş oluyor 0 0 Yanıtla
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