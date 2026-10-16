Eskişehir\'de MEB Teftiş Kurulu Başkanı Kaya, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Eskişehir'de Bir Şehir, Bin Kariyer' projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 'Bir Şehir, Bin Kariyer' projesi yürütülüyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Şehrin farklı alanlardaki bilgi ve deneyim birikimini öğrencilerle buluşturan proje ile gençlerin farklı meslekleri tanımaları, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceklerine yönelik bilinçli kariyer planlamaları yapmaları hedefleniyor.

Programa; Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.