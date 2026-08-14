Gezici Kütüphane Aydıntepe'de
Aydıntepe'de mobil kütüphane kitapseverlerle buluştu, Kaymakam Yıldırım incelemelerde bulundu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesini ziyaret eden Gezici Kütüphane mobil aracı, kitapseverlerle buluştu.
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, mobil kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kütüphanede kitaplarla vakit geçiren çocuklarla sohbet eden Yıldırım, onların kitap okuma heyecanına ortak oldu.
Kaynak: İHA
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