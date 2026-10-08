Havza'da Dünya Uzay Haftası'nda Prof. Dr. Hüseyin Kalkan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Havza'da Dünya Uzay Haftası'nda Prof. Dr. Hüseyin Kalkan öğrencilerle buluştu

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Havza\'da Dünya Uzay Haftası\'nda Prof. Dr. Hüseyin Kalkan öğrencilerle buluştu
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Dünya Uzay Haftası (5-10 Ekim) kapsamında Havza'da düzenlenen konferansta OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kalkan öğrencilerle buluştu. Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda ortaokul ve lise öğrencileri evren, astronomi ve uzay teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Dünya Uzay Haftası (5-10 Ekim) etkinlikleri kapsamında Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu tarafından düzenlenen konferansta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, öğrencilerle bir araya geldi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ilçede eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenler yoğun katılım sağladı. Konferansta öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, evrenin gizemleri, astronominin gelişimi, uzay araştırmaları, bilimsel çalışmalar ve geleceğin uzay teknolojileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Uzay ve astronomiye yönelik merak edilen konuların ele alındığı programda öğrenciler, Kalkan'ın anlatımıyla uzay bilimleri hakkında yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferans, soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde devam etti. Öğrenciler, uzay araştırmaları, gezegenler, yıldızlar ve gelecekte gerçekleştirilebilecek uzay çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları Prof. Dr. Hüseyin Kalkan'a yöneltti.

Etkinliğin, gençlerin bilime, astronomiye ve uzay çalışmalarına olan ilgilerinin artırılması, bilimsel düşünme becerilerinin desteklenmesi ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlanması açısından önemli olduğu belirtildi.

Programın sonunda 25 Mayıs Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz, ilçe eğitimine ve öğrencilerin bilimsel gelişimine katkı sağlayan bu anlamlı buluşma dolayısıyla Prof. Dr. Hüseyin Kalkan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Hüseyin Yavuz, öğrencilerin farklı bilim alanlarında uzman akademisyenlerle buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, Dünya Uzay Haftası kapsamında gerçekleştirilen programın öğrencilerin ufkunu genişlettiğini vurguladı.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim İşliyen, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA
Hüseyin KalkanTeknolojiEtkinlikEğitimDünyaUzaySon Dakika

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