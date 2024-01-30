Help Yetim Eğitim Külliyesi, Uganda\'da Eğitime Hazır

Uganda'nın İganga şehrine bağlı Kabira köyünde, Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından hayırseverlerin katkılarıyla başlatılan Eğitim Külliyesi projesi tamamlandı. Bu kapsamlı projenin içerisinde bir okul binası, cami, su kuyusu, mutfak ve idari ofisler bulunuyor.

Külliyenin açılışına, Help Yetim Başkanı Cahit Ataş ve yardım gönüllülerinin yanı sıra, külliyede eğitim gören öğrenciler ve velileri de katıldı. Ataş, yaptığı açılış konuşmasında, "Bu külliye, sadece bir cami, bir okul, bir sağlık merkezi değil, aynı zamanda bir medeniyet projesidir. Bu külliye, bize Allah'ın rızasını kazanmanın, insanlığa hizmet etmenin, yetimlere sahip çıkmanın, ilim ve irfan yolunda yürümenin, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşatmanın bir vesilesidir" ifadeleriyle projenin önemini vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"BU KÜLLİYE BİR UMUT OLSUN"

Açılış konuşmasında, Ataş ayrıca, külliyenin sadece fiziksel bir yapı olmanın ötesinde, bir umut, bir ışık, bir sığınak olması gerektiğine vurgu yaparak, yerel halka eğitim, sağlık, kültür ve ibadet imkanları sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ataş şöyle devam etti:

"Bu külliyenin açılışını yaparken, bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Bu külliye, onlara da bir umut, bir ışık, bir sığınak olsun. Bu külliye, onlara da eğitim, sağlık, kültür, ibadet imkanı sunsun. Bu külliye, onlara da bizimle aynı inancı, aynı medeniyeti, aynı kardeşliği paylaştığımızı göstersin. Bu külliye, onlara da bizim onlara ne kadar değer verdiğimizi, onları ne kadar sevdiğimizi, onlar için ne kadar dua ettiğimizi hissettirsin."

"HEM NAMAZ KILACAKLAR HEM SPOR YAPACAKLAR"

Açılışı yapılan külliyede Fenni ilimlerin yanı sıra İslami ilimler eğitimi de verildiğini ifade eden Ataş; "Çocuklar bu külliyede hem Kur'an-ı Kerim'i hem de dünyevi ilimleri öğrenecekler. Bu külliyede, onlar hem namaz kılacak hem de spor yapacaklar. Bu külliyede, onlar hem ahlaklı hem de başarılı olacaklar. Bu külliyede, onlar hem kendilerine hem de ülkelerine faydalı bireyler olacaklar." dedi.

"HAYIRDA YARIŞIYORUZ"

"Bu külliyenin açılışını yaparken, bu külliyenin geleceğe taşıyacağı mesajı da hatırlıyoruz. Bu külliyenin mesajı, bizim hayırda yarışan, iyilikte öncü, merhamette örnek bir millet olduğumuzdur. Bu külliyenin mesajı, bizim dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğumuzdur. Bu külliyenin mesajı, bizim insanlığın ortak değerlerine, kültürlerine, medeniyetlerine saygılı olduğumuzdur. Bu külliyenin mesajı, bizim barışın, adaletin, hakkın, hakikatin savunucusu olduğumuzdur." Ataş'ın konuşmasının ardından külliyenin açılışı dualarla yapıldı.

İHTİYAÇ TESPİTİNDE KEŞFEDİLDİ

Külliyenin yapıldığı alan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'nun Uganda'da yaptığı insani yardım faaliyetlerin kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç keşiflerinde tespit edildi. Bölgede bir eğitim kurumuna ihtiyaç olması ve öğrencilerin eğitim potansiyelinin yüksek olmasının fark edilmesi ile eğitim külliyesi projesine başlandı. Daha önce bölgede 10-15 m2 bir derme-çatma mescidin bulunduğu alanda yeni okul binası, cami, su kuyusu, mutfak ve idari ofisler inşa edildi.

HEDEF 400 ÖĞRENCİ

Şunda eğitime devam eden 220 öğrenci olduğunu belirten Başkan Ataş, hedeflerinin sonraki eğitim yılında 400'e çıkarmak olduğunu ifade etti. Anaokulu ve ilkokul seviyesinde eğitim veren okulda anasınıfı ve 5. Sınıf seviyesine kadar öğrenciler eğitim alıyor. Ataş, "Külliyedeki fiziksel imkanları iyileştirerek önümüzdeki eğitim yılında 6. ve 7. Sınıf seviyesinde de öğrenci okutarak, buradaki öğrenci sayını 400'e çıkarmak istiyoruz." dedi

ÖĞRENCİLERE ÜNİFORMA ÖĞRETMENLERE BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Külliyede eğitim gören öğrencilere yaş ve cinsiyetlerine göre özel hazırlanmış kıyafetler ücretsiz olarak dağıtıldı.

Velilerin ve köylülerin destekleriyle geçimlerini sağlayan külliyedeki öğretmenlere de hayırseverler tarafından bağışlanan 10 tane bisiklet dağıtıldı. Böylece okula uzak mesafelerde ikamet eden öğretmenlerin derslere zamanında gelip gitmesi sağlanmış olacak.

GIDA YARDIMI YAPILDI

Eğitim külliyesinin olduğu bölgede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine un, pirinç, yağ, barbunya vb bakliyat ürünlerinden oluşan erzak yardımında bulunuldu. Öte yandan eğitim dönemi boyunca eğitim öğrencilere külliyedeki mutfakta öğle yemeği pişirilerek, dağıtılıyor.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Help Yetim Başkanı Ataş, külliyenin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, onların desteklerini esirgememelerini vurguladı. Eğitim külliyesinde sürekli olarak ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Ataş, "Bu külliyenin yapımı nasıl ki hayırseverlerimizin desteği ile olduysa, buranın sürdürülebilir olması için de hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Okulda sürekli olarak gıda ihtiyacı oluyor, çünkü eğitim dönemi boyunca her gün yaklaşık 300 kişilik yemek yapılıyor. Buradaki hem fiziksel şartları iyileştirmek hem de eğitim kalitesini artırmak için hayırseverlerimize buraya desteklerini devam ettirmelerini istiyoruz" dedi.