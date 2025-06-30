HEMBA ile 3 Milyon Kişi Eğitildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılında hayata geçirilen uzaktan eğitim kurslarının verildiği Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'ndan (HEMBA) bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kişinin faydalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; uzaktan eğitim teknolojileri yoluyla eğitimin sınırlarını en aza indirgemek ve bireylerin uzaktan eğitim yoluyla hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimlerini sağlamak için HEMBA kullanıma sunuldu. Bu kapsamda 'Kişisel Gelişim', 'Bilişim Teknolojileri', 'Mesleki Gelişim', 'El Sanatları Teknolojisi', 'Güzel Sanatlar ve Spor', 'Çevre ve İklim' ile 'Tarım ve Hayvancılık' olmak üzere 7 kurs alanının yer aldığı HEMBA'da birbirinden farklı 123 program bulunuyor. Gelişen teknoloji, ilgi ve ihtiyaç duyulan alanlara göre 89 kursun revize edilerek güncellendiği HEMBA'da, ilgili eğitime katılarak sınavı başarıyla tamamlayan kişilere e-Devlet üzerinden 'katılım belgesi' veriliyor. HEMBA'yı bugüne kadar 2 milyon 881 bin 676 kişi kullandı, eğitimini başarıyla tamamlayan 852 bin 123 kişi sertifika sahibi oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KURS, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ OLDU

Kurulduğu günden bu yana HEMBA'da zengin içeriğe sahip birçok kurs programları bulunuyor. En çok tercih edilen kurs, bilgi ve siber güvenlik kavramlarının açıklanması, bilgisayar ve erişim güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunma ve internet ile ağ güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) programı oldu. Bu programın ardından en çok tercih edilen kurslar sırasıyla şu şekilde: "İşimiz Temiz Projesi Yiyecek İçecek Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi, İngilizce A1 Seviyesi Kurs Programı, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı, Diksiyon Eğitimi Kurs Programı, Emlak Danışmanlığı, Aşçı Çırağı, İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi, İngilizce A2 Seviyesi Kurs Programı ile Arıcılık." HEMBA'da 'Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi', 'Temel Robotik ve Kodlama', 'Kuraklıkla Mücadele' ve 'Yapay Zeka Uygulamaları' gibi kurslar da bulunuyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR DA PLATFORMDAN YARARLANABİLİYOR

Öte yandan bakanlık, 28 Nisan'da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ana dil, tarih ve kültürel miras bilgilerini güçlendirmeyi ve Türk kültürüne ilgi duyan bireylerin nitelikli eğitim içeriklerine erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen Yurtdışı Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı'nı (YHEMBA) da erişime açtı. YHEMBA'da 95 kurs seçeneği sunuluyor ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara 'katılım belgesi', platform üzerinden veriliyor. Bu platforma, 'y.hemba.gov.tr' internet adresinden erişilebiliyor.