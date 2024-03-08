Hindistan\'da Sınavda Kopya Skandalı: Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı

Eğitim

Hindistan'ın Haryana eyaletinde yapılan kurul sınavında, öğrenci yakınlarının sınavın yapıldığı binanın pencerelerine tırmanarak öğrencilere kopya verdikleri anlara ait görüntülerin ortaya çıkması sonrası Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Bir gün önce, Haryana Eğitim Kurulu'nun 10. sınıf sınavının yapıldığı Tauru'daki Chandrawati Okulu'nun duvarlarına tırmanan insanları gösteren bir video ortaya çıktı. İlçe eğitim görevlisi olan Paramjeet Chahal, günü bu olayın raporunu istediğini söyledi. Olay, Haryana Eğitim Kurulu'nun 10. sınıf Hindi sınavı sırasında gerçekleşti.

"Herhangi bir görevlinin, sınavlarda öğrencilere kopya çekmek için rol oynaması halinde gerekli işlem yapılacaktır. Mekanda güvenlik kameraları bulunmakta ve bunlar da kontrol edilecek. Başkan, sınavın iptal edilmesi ve merkezin mühürlenip mühürlenmemesi konusunda karar verecektir," açılması yapıldı.

Chahal, önümüzdeki sınav öncesi bir polis gücü talep ettiklerini söyledi.

Polisler, okulun yakınındaki kalabalığı dağıtmaya çalışırken şüpheli bir kişi kaçmaya çalıştı. Polis, tarafından gözaltına alındı.

İlçe müdürü, Nuh ilçesindeki sınav merkezlerine izinsiz giriş yapılmasını önlemek ve bu mekanların yakınındaki fotokopi dükkanlarını kapatmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. maddesi kapsamında yasaklayıcı emirler uygulamıştı.