Hindistan'da Sınavda Kopya Skandalı: Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Hindistan'da Sınavda Kopya Skandalı: Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı

Hindistan\'da Sınavda Kopya Skandalı: Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı

Hindistan'ın Haryana eyaletinde gerçekleşen bir sınavda, öğrenci yakınlarının sınav binasının pencerelerine tırmanarak kopya verdikleri görüntülerin ortaya çıkması üzerine Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Olay, 10. sınıf Hindi sınavı sırasında meydana geldi. Sınavın yapıldığı okulun duvarlarına tırmanan insanların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. İlçe eğitim görevlisi olan Paramjeet Chahal, olayın ardından bir rapor talep etti.

08.03.2024 15:18
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Hindistan'ın Haryana eyaletinde yapılan kurul sınavında, öğrenci yakınlarının sınavın yapıldığı binanın pencerelerine tırmanarak öğrencilere kopya verdikleri anlara ait görüntülerin ortaya çıkması sonrası Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Bir gün önce, Haryana Eğitim Kurulu'nun 10. sınıf sınavının yapıldığı Tauru'daki Chandrawati Okulu'nun duvarlarına tırmanan insanları gösteren bir video ortaya çıktı. İlçe eğitim görevlisi olan Paramjeet Chahal, günü bu olayın raporunu istediğini söyledi. Olay, Haryana Eğitim Kurulu'nun 10. sınıf Hindi sınavı sırasında gerçekleşti.

"Herhangi bir görevlinin, sınavlarda öğrencilere kopya çekmek için rol oynaması halinde gerekli işlem yapılacaktır. Mekanda güvenlik kameraları bulunmakta ve bunlar da kontrol edilecek. Başkan, sınavın iptal edilmesi ve merkezin mühürlenip mühürlenmemesi konusunda karar verecektir," açılması yapıldı.

Chahal, önümüzdeki sınav öncesi bir polis gücü talep ettiklerini söyledi.

Polisler, okulun yakınındaki kalabalığı dağıtmaya çalışırken şüpheli bir kişi kaçmaya çalıştı. Polis, tarafından gözaltına alındı.

İlçe müdürü, Nuh ilçesindeki sınav merkezlerine izinsiz giriş yapılmasını önlemek ve bu mekanların yakınındaki fotokopi dükkanlarını kapatmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. maddesi kapsamında yasaklayıcı emirler uygulamıştı.

Hindistan, Hukuk, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hindistan'da Sınavda Kopya Skandalı: Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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