Hindistan'ın Haryana eyaletinde yapılan kurul sınavında, öğrenci yakınlarının sınavın yapıldığı binanın pencerelerine tırmanarak öğrencilere kopya verdikleri anlara ait görüntülerin ortaya çıkması sonrası Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Bir gün önce, Haryana Eğitim Kurulu'nun 10. sınıf sınavının yapıldığı Tauru'daki Chandrawati Okulu'nun duvarlarına tırmanan insanları gösteren bir video ortaya çıktı. İlçe eğitim görevlisi olan Paramjeet Chahal, günü bu olayın raporunu istediğini söyledi. Olay, Haryana Eğitim Kurulu'nun 10. sınıf Hindi sınavı sırasında gerçekleşti.
"Herhangi bir görevlinin, sınavlarda öğrencilere kopya çekmek için rol oynaması halinde gerekli işlem yapılacaktır. Mekanda güvenlik kameraları bulunmakta ve bunlar da kontrol edilecek. Başkan, sınavın iptal edilmesi ve merkezin mühürlenip mühürlenmemesi konusunda karar verecektir," açılması yapıldı.
Chahal, önümüzdeki sınav öncesi bir polis gücü talep ettiklerini söyledi.
Polisler, okulun yakınındaki kalabalığı dağıtmaya çalışırken şüpheli bir kişi kaçmaya çalıştı. Polis, tarafından gözaltına alındı.
İlçe müdürü, Nuh ilçesindeki sınav merkezlerine izinsiz giriş yapılmasını önlemek ve bu mekanların yakınındaki fotokopi dükkanlarını kapatmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. maddesi kapsamında yasaklayıcı emirler uygulamıştı.
Son Dakika › Eğitim › Hindistan'da Sınavda Kopya Skandalı: Eğitim Müdürlüğü Soruşturma Başlattı - Son Dakika
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda Kayseri'de sulak alanların korunması, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Seminerde sulak alanların tanımı, yönetimi ve envanter-tescil işleri gibi konular ele alındı. Ayrıca Sultan Sazlığı Milli Parkı'na teknik bir gezi düzenlenerek koruma ve yönetim konularında bilgiler paylaşıldı.
Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda 4 okul birincilik, 2 okul ise ikincilik elde etti. Yarışmada psikoloji, tarih, matematik, fizik, yazılım ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında başarılı projeler sergilendi.
Bingöl'de okullarda '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinlikleri kapsamında tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma uzmanı koordinesinde yapılan tatbikatlarda öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümü'ndeki öğrencilere, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından olay yeri inceleme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlik, öğrenciler için verimli ve faydalı oldu.
Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) tarafından düzenlenen '1-7 Mart Deprem Haftası Farkındalık Etkinliği'nde, deprem ve afetlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Iğdır'da deprem ve diğer felaketlere karşı hazırlıklı olma noktasında çalışmaların yapıldığını belirtti. Programda MEB Arama Kurtarma Birimi Ekip Lideri Muharrem İldokuz, afetlerde alınabilecek önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bitlis Eren Üniversitesi Güroymak Meslek Yüksekokulu, Güroymak ilçesinde 'Girişimcilik Haftası' kapsamında bir program düzenledi. Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bozyel, Gölbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere girişimcilik konusunda bilgiler aktardı. Okul Müdürü Çetin Kuşçu, programın düzenlenmesinde emeği geçen akademisyen Bozyel ve Güroymak Meslek Yüksek Okulu idarecilerine teşekkür etti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, ilçedeki okullarda görev yapan psikososyal koruma, önleme ve krize müdahalede yer alan öğretmenlere eğitim vermek amacıyla düzenlenen çalıştay gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, ekiplerin güçlendirilmesi ve kriz durumlarında etkili müdahale yapabilmeleri amacıyla çalıştayın öneminden bahsetti. Okullarda psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması için yapılan çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) 'Ümmete Umut Olmak' konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış, konferansta her davranışın bir duygunun sonucu olduğunu belirtti. Çalış, zihniyetin ve duyguların beslendiği kaynaklara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Halkla İlişkiler ikinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen programda, Bozkır Belediyesi Düğün Salonu'nda kadınlar eğlendi. Programda öğrencilerin hazırladığı video klipler büyük beğeni topladı ve katılımcılar doyasıya eğlendi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adalar'da Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Göksel'in konser düzenledi. Konsere yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?