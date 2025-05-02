Hot Wheels Monster Trucks İstanbul'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Hot Wheels Monster Trucks İstanbul'da!

Hot Wheels Monster Trucks İstanbul\'da!

Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluşuyor.

02.05.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYANIN en heyecan verici gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en heyecan verici gösterilerinden biri olan Hot Wheels Monster Trucks Live, bu hafta sonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Şov öncesi İstanbul'a gelen dev tekerli canavar kamyonların salon içindeki hazırlıkları sürdürüyor. Bone Shaker, Tiger Shark, Mega Wrex ve daha birçok ikonik aracın sahneye çıkması için son hazırlıkları yapılıyor. Dev lastikler kuruluyor, ses sistemleri test ediliyor ve pilotlar gösteri öncesi son provalarını yapıyor. Bu unutulmaz deneyim sadece bir araç şovu değil; hız, güç ve eğlencenin iç içe geçtiği bir sahne performansı. Aileler, çocuklar ve adrenalin tutkunları için eşsiz bir hafta sonu vadeden Hot Wheels Monster Trucks Live, İstanbul'da ilk kez sahne alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Gösteriye ailelerin ve genç izleyicilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtilirken, biletlerin hızla tükendiğine dikkat çekiliyor. Şovu izlemek isteyenler için sınırlı sayıda bilet satışta. Gösteriye katılmak isteyenler için bilet satışları online olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

Hot Wheels, İstanbul, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hot Wheels Monster Trucks İstanbul'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 07:49:39. #7.13#
SON DAKİKA: Hot Wheels Monster Trucks İstanbul'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.