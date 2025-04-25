İşçilerin Amiri Olmayacak

MEMUR-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim- Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında gündeme taşıdıkları üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki taleplerinin çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "İşçi statüsündeki personel, memura amir olarak görevlendirilemeyecek" diye konuştu.

Ali Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında gündeme taşıdıkları, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki taleplerinin çözüme kavuşturulduğunu kaydetti. Böylece kamu görev ve yetkilerinin hukuki çerçevede yürütülmesi açısından bir belirsizliğin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Yalçın, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin görüşünü içeren ve YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği; işçilerin ise memur ve diğer kamu görevlilerinden sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Yazıda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tanımlanan müdür, amir, şef gibi pozisyonlara işçi statüsünde istihdam edilen personelin görevlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Bu doğrultuda söz konusu görüş, YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine resmi yazıyla iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin kamu yönetiminde görev ve yetki dağılımı açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Yalçın, ayrıca atılan adımın memur statüsündeki kamu görevlilerinin mesleki haklarının korunması adına da önem taşıdığını belirtti. Ali Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya, mevzuat dışı uygulamaların karşısında durmaya ve çalışma barışını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Konu, Ekim 2024 KİK Toplantısı'nda gündeme taşınmıştı. Söz konusu talep, Eğitim-Bir-Sen tarafından Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu'nun (KİK) Ekim 2024 toplantısında gündeme taşınmıştı. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan çalışanların sorunları ile bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, Eğitim-Bir-Sen olarak işçi statüsündeki personelin memurların amiri konumuna getirilmesi uygulamasının giderek yaygınlaşan bir keyfiyete dönüştüğünü ifade etmiş, iş barışını zedeleyen bu durumun toplantı gündemine alınmasını sağlamıştık. Bu çerçevede, toplantı gündeminde yer alan talebimiz şu şekilde ifade edilmiştir; '4857 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen işçiler ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalışan işçiler arasından müdür, amir, şef, sorumlu gibi unvan ve pozisyonlara görevlendirmeler yapılmaması gerektiği' yönünde kamu üniversitelerine bir görüş yazısı gönderilmelidir" dedi.