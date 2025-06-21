Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler - Son Dakika
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Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

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Adana\'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
21.06.2025 11:24
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Adana\'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
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Adana'da isim benzerliği nedeniyle yanlış okula giden bazı adaylar YKS'ye giremedi. ''Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu'' adıyla iki farklı okulun bulunması, öğrencilerin sınav merkezlerini karıştırmasına ve sınavı kaçırmasına yol açtı.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek isteyen bazı adaylar, sınav giriş belgelerindeki okul isimlerini karıştırınca büyük bir mağduriyet yaşadı. İsim benzerliği nedeniyle yanlış okula giden öğrenciler, sınav salonuna zamanında ulaşamayınca sınava alınmadı.

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Sınav günü, bazı adaylar "Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu" ifadesini, Kurttepe Mahallesi'nde bulunan okul yerine Belediye Evleri Mahallesi'ndeki benzer isimli okul olarak algıladı. Aynı isimle iki farklı okulun bulunması, öğrencilerin yanlış adrese yönelmesine neden oldu.

KARIŞTIRILAN OKULLAR;

  • Kurttepe Mahallesi'ndeki: Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu
  • Belediye Evleri Mahallesi'ndeki: Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu

Okulun sadece mahalle adlarıyla ayrılıyor olması ve harita uygulamalarında da benzer isimle yer alması, adayların sınav günü panik halinde yanlış okula gitmesine yol açtı.

Borsa İstanbul, Çukurova, Güncel, Eğitim, Yaşam, Adana, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • hüseyin güner:
    biz günler kala yeri tespit ediyoruz 115 10 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Önceden gidip okulun yerinin tesbit edilmesi daha erken okul önüne gidilmesi lazım yazık yılların emeği boşa gidiyor. 110 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Şimdi suçlu kim?Bence sınava girmeye çalışan öğrencilerde.Bizde okul okuduk kaç kere sınava girdik,İstanbul un bir uçundan bir ucuna sınav yerleri çıkıyordu.Hiç bilmediğim hiç gitmediği semtlerde ama daha önceden gider adresi ve yeri öğrenir sınav günüde ona göre yola çıkar zamanıda sınava ulaşırdık... 104 5 Yanıtla
  • Atalay k:
    Milli eğitim uyumuş. Aynı isim de 2 okul olur mu 79 27 Yanıtla
  • Bülent Evcil:
    V ,yine Adana ??... Canım ülkem,,, gönüllerin efendisi güzel şehrim Adana'm ?? 28 12 Yanıtla
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