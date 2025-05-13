İzmir'de MESEM Protokolü İmzalandı

SANAYİCİLERİ ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerini buluşturmak amacıyla İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İEOSB) ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) ile Çiğli MESEM, Bornova MESEM ve Kemalpaşa MESEM arasında protokol imzalandı. Törende konuşan İEOSB Başkan Vekili Cem İnam, "MESEM sanayide ara eleman sorununa doğru çözüm. OSB'ler bunun için biçilmiş kaftan" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim veren MESEM'ler gençlerin meslek sahibi olmasına ve sanayideki ara elaman sorununa çare olmaya olanak sağlıyor. Öğrencilere MESEM'i tanıtmak, bünyesinde MESEM barındıran güvenilir işyerleri ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İEOSB) ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) ile Çiğli MESEM, Bornova MESEM ve Kemalpaşa MESEM arasında protokol imzalandı. Protokol törenine İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkan Vekili Cem İnam, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün, Çiğli MESEM Müdürü Yusuf Vural, Bornova MESEM Müdürü Süleyman Akpınar, Kemalpaşa MESEM Müdürü Ali Kirpikli katıldı.

'OSB'LER BİÇİLMİŞ KAFTAN'

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi bölgelerinde bulunan iki MESEM'den birine ev sahipliği yaptığını aktaran İAOSB Başkan Vekili Cem İnam, "MESEM ara eleman sorununa doğru çözüm, doğru model. Mezun olan bir öğrencinin hayatı boyunca kendi mesleğini yapacağı şekilde bu modelin eğitim sürecine kurgulamalıyız. Bunun başında öğrenciyi baştan doğru yönlendirmek, sadece teknik değil sosyal yönde gelişimini sağlayacak eğitimleri vermemiz gerekiyor. Bunlar fabrikaların kendi ortamlarında yapabileceği şeyler olmadığı için MESEM bu konuda bizlere destek olmalı. Bu eğer doğru şekilde uygulayabilirsek ara eleman sorununa çözüm olacak bir model. OSB'ler bu iş için ideal ortam, kayıt dışılık yok, iş sağlığı güvenliği anlamında dışarıdaki birçok ortama göre çok daha iyi durumda. OSB'ler bunun için biçilmiş kaftan. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

'BÖLGEMİZDE MESEM KURMAYI PLANLIYORUZ'

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, "Her platformda ara eleman eksikliğinden bahsediliyor. Bununla ilgili kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bölgemizde bir mesleki eğitim lisesi açtık. Mezunlarımızın yüzde 50'si işletmelerimizde çalışmaya başladı, geri kalan kısmı üniversitelere devam ediyor. MESEM bunun da ötesinde bir proje, aranan elemanları bulabileceğimiz bir kurumsallık sağlıyor. 50 sene önce çıraklık müessesesi vardı, çocuklar okul tatillerinde tamirci, kasap, berber esnafının yanında çalışarak iş hayatını öğreniyordu. Bugünkü geldiğimiz durumda çıraklık müessesesi kalmadı. MESEM'in çıraklık müessesini kurumsallaşmış hale getirip bize çok büyük faydası olacağına inandığım için bugünkü protokolü imzaladık. Bölgemizde bir MESEM kurmayı planladık ve üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'450 ÖĞRENCİYİ MESEM VE FİRMALARLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün, 8'inci sınıftan mezun olmuş fakat akademik başarısı olmayan, sınıf tekrarına kalan veya genel liselere devam etmek istemeyen gençlerimizin MESEM'lere yönlendirilerek, ilgi ve yeteneği çerçevesinde ve sevebileceği bir mesleği yapıp, bunu meslek olarak devam ettirebilmesi için bu protokol çok önemli olduğunu kaydetti. Büdün, "OSB'lerde MESEM'lerin açılması çok kıymetli. Protokol kapsamında 450 öğrenciyi MESEM ve firmalarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

'MESEM'LERE İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR'

Son 2 yılda Çiğli MESEM'deki öğrenci sayısında yüzde 200 artış olduğunu dile getiren Çiğli MESEM Müdürü Yusuf Vural, "Şu an da bin 717 öğrencimiz var. MESEM'lere ilgi gün geçtikçe artıyor. Sanayi ile MESEM arasında birebir bir ilişki var. OSB'lerin içinde kurulan MESEM'ler önem arz etmektedir. Çünkü çocuklar iş bulma imkanına sahip, işveren de aranan elemanı bizzat kendisini yetiştiriyor. Bu protokol ile farkındalık yaratılacak. Okullara MESEM'ler bugüne kadar tam anlamıyla tanıtılmadı. Özellikle rehberlik öğretmenleri MESEM'lerin önemini daha iyi bilecekleri için çok daha iyi yönlendirecekler" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,