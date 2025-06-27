Kamerun\'da Türkçe Dershanesi Açıldı

TÜRKİYE'de eğitim alacak Kamerunlu askeri lise öğrencilerinin Türkçe öğrenmelerini desteklemek amacıyla Kamerun Harp Okulu'nda açılışı yapılan dershanede, ilk Türkçe ders verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in 7 Mayıs 2025 tarihinde Kamerun ziyareti sırasında mevkidaşı Joseph Beti Assomo ile Türkçe Eğitim Dershanesi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Türkiye'de eğitim alacak Kamerunlu askeri lise öğrencilerinin Türkçe öğrenmelerini desteklemek amacıyla, Kamerun Harp Okulu'nda açılışı yapılan dershanede ilk Türkçe ders verildi. İlk derse Kamerun Büyükelçimiz Volkan Öskiper ve Kamerun Askeri Ataşemiz Kurmay Albay Fırat Kaplan katıldı" ifadeleri kullanıldı.