 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var

Üniversite öğrencilerinin gelir arayışına girmesi, kara para şebekelerini harekete geçirdi. Banka hesaplarını başkalarına kiralayan öğrenciler, bilmeden kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesine neden oluyor. Yöntemin yaygınlaşması üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğine gitti.

29.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:27
Abone Ol

Gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencileri, banka hesaplarını başkalarına kiralayarak kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı gibi ağır suçların işlenmesinde rol oynuyor. Yöntemin yayılması sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencileri uyarmak amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği yaptı.

"GELECEK HESAPLARINIZI YAKMAYIN"

YÖK'ten yapılan açıklamada konuyla ilgili şikayetlerin ortaya çıktığı ve bu nedenle MASAK ile iş birliğine gidildiği bildirildi. MASAK'ın hazırladığı ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." uyarısı yapıldı.

HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREBİLİRLER

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, öğrencilerin hesaplarının kötü niyetli kişilerce farklı yöntemlerle kullanılabileceğine dikkat çekerek siber saldırı yoluyla öğrencilerin banka hesaplarına erişilebileceğini, para karşılığında öğrencilerin hesaplarını kısa süreliğine kullanmanın teklif edilebileceğini veya dolandırıcıların e-mail, SMS yoluyla link gönderip hesap bilgilerini ele geçirilebileceğini anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin de bilinçli internet kullanmadıkları için öğrencilerin hedef haline gelebildiğini belirtti. Öğrencilerin kredi kartı bilgilerini paylaşmaları, "oltalama" tabir edilen linklere girmeleri nedeniyle hesaplarının kullanıldığını ifade eden Şahin, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
Kaynak: AA
YORUMLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Banka, Kara, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var - Son Dakika


15:21
Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16
Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11
Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41
Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41
Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37
Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Son Dakika
15:21 Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16 Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11 Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41 Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41 Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37 Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37 İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler
14:28 Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti
14:24 KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 15:49:58. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement