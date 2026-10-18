KBÜ Rektörü Kırışık, Sinop'ta iki birliğin ortak toplantısına katıldı - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Kırışık, Sinop'ta iki birliğin ortak toplantısına katıldı

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KBÜ Rektörü Kırışık, Sinop\'ta iki birliğin ortak toplantısına katıldı
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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katıldığı Sinop'taki ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ortak toplantısında yer aldı. Toplantıda akademik iş birliği ve bölgesel kalkınmaya dönük projeler değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Sinop Üniversitesinde düzenlenen ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ortak toplantısına katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katıldığı ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ortak toplantısında, akademik iş birliği ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeler ele alındı.

Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, üniversiteler arasındaki akademik iş birliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, üniversitelerin akademik birikimlerini, araştırma imkanlarını ve tecrübelerini ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmesinin önemi vurgulandı. İyi uygulama örneklerinin paylaşılması, farklı alanlardaki uzmanlıkların buluşturulması ve proje odaklı iş birliklerinin geliştirilmesinin bilimsel üretim kapasitesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik, çevresel ve toplumsal dinamiklerinin üniversiteler için ortak çalışma alanları sunduğuna işaret edilen toplantıda, kısa vadede somut araştırma projelerinin geliştirilmesi, orta ve uzun vadede ise üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılması konuları ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da üniversitelerin kurumsal sınırları aşarak akademik birikimlerini ve araştırma imkanlarını ortak hedefler doğrultusunda değerlendirmelerinin önemine dikkati çekti. Özvar, proje odaklı iş birliklerinin üniversitelerin akademik niteliğini ve bilimsel üretim gücünü artıracağını ifade etti.

Toplantı, ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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