MİA Lisansüstü Başvuruları Başladı

MİLLİ İstihbarat Akademisi (MİA), 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı. Adaylar, 10 Haziran'a kadar İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki üç farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek.

MİA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çok kutuplu bir dünyada şekillenen yeni güvenlik ortamında, Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel araştırmalar yürütmek, analitik düşünceyi teşvik etmek ve stratejik vizyon geliştirecek kadroları yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 6 Ocak 2024 tarihinde açılışı duyurulan ve 16 Eylül 2024 tarihi itibarıyla lisansüstü programlarında ders başı yapan Milli İstihbarat Akademisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvuru sürecini başlattı. Geçtiğimiz yıl sadece İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları programlarına öğrenci alan akademi, bu yıl ilk kez Bölge Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nı da öğrenci alımına açtı. Her bir program için 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Programlara başvurmak için koşullar arasında mezun olunan programlarda bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak adaylar yazılı bilimsel sınav ve sözlü mülakat sınavlarına tabi tutulacak ve alana ilişkin yeterlilikleri, analitik düşünme ve yazım kapasiteleri ölçülecek. Programlara başvurularda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Başvurular, 26 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihleri arasında 'basvuru.mia.edu.tr' adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar programlara ilişkin kontenjan, başvuru şartları ve değerlendirme süreçlerine dair ayrıntılı bilgilere akademinin internet adresi üzerinden ulaşabilecek" denildi.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İÇİN TEMEL ŞARTLAR

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye vatandaşlarının başvurabileceği belirtilerek, "Başvuracak adayların en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarından (lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 olmalıdır) mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten en az 75 puan almaları gerekiyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programına başvurabilmek için ise ALES'ten en az 70 puan isteniyor. Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça YDS ya da E-YDS'den en az 70 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan en az bu puanın muadili bir puan alınması gerekiyor. Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor. Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek. Bilimsel yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ise 16 Haziran 2025 tarihinde ilan edilecek" ifadelerine yer verildi.