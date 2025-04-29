Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Tekin, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Bilal Macit ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, halk eğitimi merkezlerinin programları kapsamında yetişkinler için afet bilincine yönelik faaliyetler yapılması ve kurslar açılmasının önemine dikkat çekti. Tekin, "Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ilişkin alınan tedbirlerle çok mesafe katettik. Bu yönde çalışmalarımızı aynı titizlikle yürütelim" dedi.

'İL MÜDÜRLERİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE'

Tekin ayrıca "Öğretmen ve öğrencilerimizin desteklenmesinde, eğitim kalitesinin artırılmasında ve maarif politikalarımızın sahada doğru ve isabetli bir şekilde uygulanmasında il müdürlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu idrakin bilinciyle, istişarelerle çalışmalarımızı şekillendirmeye ve öğrencilerimizi daha nitelikli eğitim imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantıya iştirak eden değerli il müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.