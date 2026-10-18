Müftü Sözen, Köyceğiz\'de Bed-i Besmele programında değer eğitimine dikkat çekti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed-i Besmele programı düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı Beyobası ve Pınar Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim eğitimine ilk adımlarını atan öğrencilerin heyecan ve mutluluklarının paylaşıldığı programda, Müftü Sözen tarafından çocukların küçük yaşlardan itibaren dini ve ahlaki değerlerle yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. Program, öğrenciler ve veliler için anlamlı ve unutulmaz bir hatıra olarak sona erdi. Minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlamalarının heyecanını paylaşmak ve bu anlamlı başlangıcı taçlandırmak amacıyla gerçekleştirilen programa, Köyceğiz İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, Köyceğiz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Gümüş, Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat, cami görevlileri ile öğrencilerin velileri katıldı.