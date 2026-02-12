Mustafa Keleş'ten İMO İstanbul şubesine "Yeni Nesil Oda" vizyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Mustafa Keleş'ten İMO İstanbul şubesine "Yeni Nesil Oda" vizyonu

Mustafa Keleş\'ten İMO İstanbul şubesine "Yeni Nesil Oda" vizyonu
12.02.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Başkan Adayı Mustafa Keleş, aday tanıtım toplantısında 'Yeni Nesil Oda' vizyonunu sundu. Keleş, inşaat mühendislerinin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, itibar kaybı, düşen ücretler ve artan işsizliğin gençler ve kadın mühendisler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi'nin 15 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek 50. Dönem seçimleri öncesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısı, geniş bir katılımla yapıldı.

"BİR SLOGAN DEĞİL BİR YÖNETİM ANLATIŞI ANLATIYORUZ"

Toplantıda konuşan İMO İstanbul Şube Başkan Adayı İTÜ mezunu Yüksek inşaat mühendisi Mustafa Keleş, meslek odasına ilişkin kapsamlı bir dönüşüm vizyonu ortaya koyarak, "Bu akşam burada bir slogan değil, bir yönetim anlayışı anlatıyoruz" dedi.

Belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mühendis ve mimarlar ile çok sayıda gencin katıldığı toplantıda Keleş, inşaat mühendislerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlara dikkat çekti.

Konuşmasında "İnşaat mühendisleri bugün mesleğini güvenle, umutla ve onurla yapabiliyor mu? Asıl yanıtlamamız gereken soru budur" diyen Keleş; itibar kaybı, düşen ücretler ve artan işsizliğin özellikle gençler ve kadın mühendisler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

"40 YILLIK ATALETE DUR DİYORUZ"

Konuşmasında mevcut oda yönetim anlayışını eleştiren Mustafa Keleş, şöyle konuştu:"Üyesinin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ve yorgun düşmüş bu yönetime dur demek için, meslektaşlarımızla kurduğumuz gönül birliğiyle daha adil, daha üretken ve insan merkezli bir gelecek inşa etme sorumluluğunu üstlendik."

"Uygarlık Mühendisleri" vurgusuyla konuşmasını sürdüren Keleş, haklı olmanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Haklı olmak yetmez; mühendis kazanmalıdır" sözleriyle salondan uzun süre alkış aldı.

YEREL YÖNETİMLERLE DİYALOG VURGUSU

Toplantıya belediye başkanının katılımını "son derece kıymetli" olarak nitelendiren Keleş, inşaat mühendisliğinin yerel yönetimlerle güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

"Projede, denetimde ve kentin geleceğinde söz sahibi olmayan bir mühendislik anlayışı eksiktir" diyen Keleş, çatışan değil, diyalog kuran ve iletişimi önceleyen bir oda hedeflediklerini söyledi.

KADIN VE GENÇ MÜHENDİSLERE ÖZEL VURGU

Konuşmasının önemli bir bölümünü kadın ve genç mühendislere ayıran Mustafa Keleş, kadın mühendislerin mesleğin "omurgası" olduğunu belirtti. Yeni dönemde kadın mühendislerin görünürlüğünü artıran, ayrımcılıkla açık biçimde mücadele eden ve dayanışmayı bireysel değil, kurumsal temellere oturtan bir oda yapısını hayata geçireceklerini ifade etti. Bu yaklaşımın yalnızca bir vaat değil, yönetim kurulu listesine de yansıyan bilinçli ve ilkesel bir tercih olduğunu vurguladı.

Genç mühendislere seslenen Keleş ise şu sözlerle dikkat çekti: "Bugüne kadar hep 'sabredin' dendi. Ama sabır tek başına kariyer kurmaz."

Mentör mühendislik ve yetkin mühendislik sistemlerinin gerçek anlamda işleyeceğini, genç mühendislerin işverenlerle oda aracılığıyla doğrudan buluşturulacağını ve yeni mezunların hiçbir aşamada yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

"ODA TABELADA DEĞİL, HAYATTA OLACAK"

İşsizlik sorununa da değinen Keleş, işsizliğin kader olmadığını ancak yalnız bırakılmanın en büyük sorun olduğunu belirtti. CV havuzları, belediyeler ve sektörle kurulacak doğrudan temaslarla iş arayan mühendislerin aktif biçimde destekleneceğini söyleyen Keleş, şu vurguyu yaptı: "Bizim için oda; tabelada duran değil, üyenin hayatında gerçekten var olan bir kurumdur."

"BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Konuşmasını birlik ve süreklilik mesajıyla tamamlayan Mustafa Keleş, son 4 dönemdir İMO İstanbul şube seçim süreçlerinin içinde olduğunu bildirdi.15 Şubat 2026'da yapılacak seçimler için güçlü bir değişim çağrısında bulundu.

"Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir" sözünü hatırlatarak meslektaşlarını sandığa davet eden Keleş, "Birlikte çalışmaya ve birlikte değiştirmeye kararlıyız" dedi.

EMEKLİ MÜHENDİSE AİDAT YOK

Aday tanıtım toplantısında konuşan Mustafa Keleş, doğrudan üyelerin hayatına dokunan somut düzenlemeleri de kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan müjdeler, salonda büyük alkış alırken; meslektaşlar arasında "oda–üye ilişkilerinde yeni bir sayfa" olarak değerlendirildi.

YENİ MEZUNDAN BİR YIL AİDAT ALINMAYACAK

Keleş, göreve gelmeleri hâlinde yeni mezun inşaat mühendislerinden bir yıl boyunca oda aidatı alınmayacağı noktasında çalışmalar başlatacaklarını açıkladı. Genç mühendislerin mesleğe borç yüküyle değil, destekle başlaması gerektiğini vurgulayan Keleş, "Gençlere sabır telkin etmek değil, somut destek sunmak zorundayız" dedi.

40 YILINI DOLDURAN EMEKÇİ MÜHENDİSE AİDAT KALDIRILIYOR

Meslekte 40 yılını doldurmuş emekçi mühendisler için oda aidatlarının tamamen kaldırılacağını belirten Keleş, bunun bir sosyal sorumluluk ve vefa meselesi olduğunu ifade etti. Keleş'in "Bu mesleğe ömrünü vermiş meslek büyüklerimizi oda kapısında borçlu gibi görmek istemiyoruz" sözleri de dikkat çekti.

AİDAT İCRALARI DURDURULACAK, GEÇMİŞ BORÇLAR SİLİNECEK

Özel sektör ve kamuda çalışan mühendisler için de önemli bir düzenleme açıklayan Keleş, aidat kaynaklı icra işlemlerinin durdurulacağını, geçmiş borçların ise 'Üye–Oda Barışı' kapsamında silinmesi noktasında çalışmalar başlatacaklarını duyurdu. Amaçlarının cezalandırmak değil, üyeyle yeniden güçlü bir bağ kurmak olduğunu belirtti.

MESLEKİ HUKUKİ SÜREÇLERDE ETKİN DESTEK

Keleş ayrıca, üyelerin karşılaştığı mesleki ve yasal süreçlerde hızlı, etkin ve adil hukuki destek sağlanacağını ifade etti. Oda bünyesinde daha işlevsel bir hukuk destek mekanizması kurulacağını belirten Keleş, bu adımın özellikle şantiye, denetim ve kamu–özel sektör uygulamalarında yaşanan mağduriyetleri azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Açıkladığı müjdelerin bir kampanya vaadi değil, uygulanabilir bir yönetim programı olduğunu vurgulayan Keleş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Haklı olmak yetmez, mühendis kazanmalıdır. Biz bu odayı tabelada duran değil, üyenin hayatında gerçekten var olan bir kurum hâline getirmeye geliyoruz."

Toplantı, yönetim kurulu adaylarının tanıtımıyla sürerken; açıklanan sosyal ve ekonomik düzenlemeler, İMO İstanbul seçim sürecinde en somut ve en güçlü vaat paketi olarak öne çıktı.

YÖNETİM KADROSUNU DA AÇIKLADI

Yönetim kurulu üyelerinin açıklanmasına geçilmeden önce yapılan değerlendirmede, oluşturulan listenin mühendislik mesleğinin farklı alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip, sektörde karşılığı olan ve mesleki itibarıyla öne çıkan isimlerden oluştuğu vurgulandı.

Sahayı bilen, meslektaşlarının sorunlarına doğrudan temas etmiş, çözüm odaklı ve kurumsal sorumluluk bilinci yüksek bu kadronun; odayı daha etkin, katılımcı ve güçlü bir yapıya kavuşturma hedefiyle bir araya geldiği ifade edildi.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluşturuldu.

1- Yük.İnş.Müh. MUSTAFA KELEŞ (İTÜ) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2-İnş. Müh. ÖMER GÜL

3-Yük.İnş.Müh. OSMAN ALİ KORKMAZ

4-Prof.Dr. HÜSEYİN YILDIRIM

5- İnş. Müh. SÜLEYMAN OYAN

6- İnş. Müh. SEMANUR YER

7- Yük.İnş.Müh. MUHAMMET FATİH ÇAKIR

8- İnş. Müh. İBRAHİM ETHEM MIZRAK

9- Yük.İnş.Müh. NURİ ÇAKAL

10- İnş. Müh. SERKAN KAYA

11- İnş. Müh. MUSTAFA CEVAHİROĞLU

12- Ulaştırma Müh. UĞUR TEKİN

13- İnş. Müh. HÜSEYİN UZUN

14- Yük.İnş.Müh. MUTLU ÇELEBİ SELVİ

Mustafa Keleş'ten İMO İstanbul şubesine 'Yeni Nesil Oda' vizyonu

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mustafa Keleş'ten İMO İstanbul şubesine 'Yeni Nesil Oda' vizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Fenerbahçe’den Lookman açıklaması Fenerbahçe'den Lookman açıklaması
Özel, CHP’li vekillerin Meclis’teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi Özel, CHP'li vekillerin Meclis'teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi
Görüşmeler başladı Muhammed Salah’ın yeni adresi sürpriz Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi müjde Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde
Küçükçekmece’de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası Küçükçekmece'de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün 4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran “Yasak aşk“ iddiası Salon buz kesti
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası! Salon buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:42:41. #7.11#
SON DAKİKA: Mustafa Keleş'ten İMO İstanbul şubesine "Yeni Nesil Oda" vizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.