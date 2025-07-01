Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Nihat Şındak\'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı
01.07.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski rektör Prof. Dr. Murat Erman'ın Ferrari merakıyla gündeme gelen Siirt Üniversitesi bu defa mevcut rektör Nihat Şındak'ın 159 milyon liralık rektörlük konutu ve makam odasıyla konuşuluyor. Şındak'ın ilana çıkmadan yapılan bu harcamalarla 193 bin 500 liraya konutuna sineklik ve makam odasına parke döşendi.

Siirt Üniversitesi'nde makam ve lüks tutkusu hız kesmeden devam ediyor. Üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Murat Erman'ın Ferrari merakından sonra şimdi de mevcut rektör Prof. Dr. Nihat Şındak'ın 159 milyon liralık rektörlük konutu ve makam odasıyla gündeme geldi.

193 BİN LİRALIK SİNEKLİK

Şındak'ın rektörlük konutu ve makam odasındaki parke değişiminden sineklik taktırmaya kadar birçok gereksiz masraf kamu kaynağından karşılandı. Nefes'in haberine göre; rektör Şındak'ın görev sürecinde sadece 4 bakım-onarım işlemi için toplam 887 bin 500 liralık ihalesiz harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan harcamalar şöyle:

  1. Rektörlük konutunda arızalı sinekliklerin ve makam odasındaki kırılmış zemin parkelerinin değiştirilmesi: 193 bin 500 TL
  2. Kezer Yerleşkesi'nde yosun temizliği: 240 bin TL
  3. Yol ve basamak onarımı: 250 bin TL
  4. Kafeterya binasına asma tavan yapılması: 204 bin TL

Bu harcamaların tamamı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yalnızca zorunlu ve istisnai durumlar için öngördüğü 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi.

NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

Nihat Şındak 14 Eylül 1968 tarihinde doğdu. 1992 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde göreve başlamıştır. Doktorasını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine yapmıştır. 1998-2013 yılları arasında Harran Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 2013-2017 yılları arasında Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlık görevinde bulunan Nihat Şındak, 2017 yılında ise Siirt Üniversitesi rektör yardımcısı oldu. Birçok makale ve eser çıkardı. 24 Eylül 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Siirt Üniversitesine rektör olarak atandı. Şındak 24 Eylül 2020 tarihinden bu yana Siirt Üniversitesi (SİÜ) rektörü olarak görev yapmaktadır.

Nihat Şındak, Murat Erman, Ferrari, Güncel, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi

10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
09:19
Leman Dergisi’ne Protesto Gösterisi
Leman Dergisi'ne Protesto Gösterisi
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
15:03
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu
Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
14:47
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:28
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
14:20
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
14:09
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
14:08
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
14:05
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 10:11:24. #7.11#
SON DAKİKA: Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.