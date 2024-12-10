Norm Ender\'in "Parla" marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor

Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vurmayı başaran "Norm Ender" mahlaslı Ender Eroğlu'nun söz ve bestesini yaptığı "Parla" marşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Parla'nın 2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dahil edileceğini duyurdu.
MESAM'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Norm Ender'in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak." ifadelerine yer verildi.
Norm Ender de aylarca kulaklarımızda yankılanan, radyo ve müzik listelerinden düşmeyen Parla (100. yıl marşı) hakkında paylaşım yaptı. MESAM'ın açıklamasını alıntılayan Norm Ender, "Bir tebriğinizi alırım" dedi.
Ram, pam, ram-pa-pam-pa-pam, ram
Ram, pam, ra-pa-pa-pa-pa-pam, ra-pa-pa-pam
Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, parla, parla, 100 yaşındasın
Son Dakika › Eğitim › Norm Ender'in 'Parla' marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor - Son Dakika
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