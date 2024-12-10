Norm Ender\'in "Parla" marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor

Eğitim

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Cumhuriyetimizin 100. yılına damga vurmayı başaran "Norm Ender" mahlaslı Ender Eroğlu'nun söz ve bestesini yaptığı "Parla" marşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Parla'nın 2025 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına dahil edileceğini duyurdu.

"PARLA" MEB MÜFREDATINA GİRİYOR"

MESAM'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Norm Ender'in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak." ifadelerine yer verildi.

"BİR TEBRİĞİNİZİ ALIRIM"

Norm Ender de aylarca kulaklarımızda yankılanan, radyo ve müzik listelerinden düşmeyen Parla (100. yıl marşı) hakkında paylaşım yaptı. MESAM'ın açıklamasını alıntılayan Norm Ender, "Bir tebriğinizi alırım" dedi.

PARLA MARŞININ SÖZLERİ

Ram, pam, ram-pa-pam-pa-pam, ram

Ram, pam, ra-pa-pa-pa-pa-pam, ra-pa-pa-pam

Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim

Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar

Sırtımız yere gelmiyor bizim

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla

"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var

Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, parla, parla, 100 yaşındasın