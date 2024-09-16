Öğretmen Akademisi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen Akademisi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Öğretmen Akademisi\'nde Yeni Eğitim Dönemi Başladı

ÖRAV, 2023-2024 eğitim dönemi için kayıtları açtı. 47 bin öğretmen eğitimlere katıldı.

16.09.2024 12:12
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GARANTİ BBVA tarafından öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) yeni dönem eğitim kayıtları başladı. 2008 yılında kurulan ÖRAV'ın 2023-2024 yılındaki tüm eğitimlerine toplam 47 bin 987 öğretmen katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre; bugüne kadar eKampüs platformu üzerinden en çok ilgi gören ilk üç eğitim; Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi, Sosyal Duygusal ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi ve Aktif Öğrenme Yöntem ve Teknikleri oldu. Düşünme kavramının tanımından analiz ve çıkarım yapma becerilerine kadar içerisinde pek çok kazanım barındıran eğitim programı öğretmenlerin düşünce ve eleştiri temelli bir sınıf ortamı yaratması amacıyla geliştirildi.

ÖRAV'da verilen eğitimlerden bazıları şu şekilde belirtildi:

Eleştirel Düşünme Becerileri Eğitimi:

Düşünme kavramının tanımından analiz ve çıkarım yapma becerilerine kadar içerisinde pek çok kazanım barındıran eğitim programı öğretmenlerin düşünce ve eleştiri temelli bir sınıf ortamı yaratması için geliştirildi. Bugüne kadar 5 bini aşkın öğretmenin kendini geliştirmesine fırsat sağlayan eğitim programı iki gün sürüyor.

Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi:

Öğretmenlerin entelektüel, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bu program onların lider olarak kendini sınıfta daha rahat ifade etmesini hedefliyor. Akış ve ritmin sürekliliği, sorunlu davranışların yönetimi ve olumlu davranışların pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Okul Toplumunun Psikolojik Sağlamlığı (BİROH) Eğitimi:

BİROH eğitimi, psikolojik sağlamlığın bir sınıfın ve bir okulun yerleşik kültürü haline getirilmesini amaçlıyor. Eğitim, kişilerarası ilişkiler, problem çözme, olumlu ilişki dersi ve stresle başa çıkabilme tekniklerini içeren çevresel hakimiyet dersi gibi pek çok noktaya değiniyor. Program sonunda öğretmenlerin psikolojik sağlamlık kavramını temel bir beceri olarak sınıfa sunabilmesi hedefleniyor.

Sosyal Duygusal ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi:

Bugüne kadar yaklaşık 15 bini aşkın öğretmene ulaşan eğitim programı, öğretmenlere sosyal duygusal ve eleştirel öğrenmenin kavramsal boyutlarını, önemini, okul ve sınıflarda uygulamalarını göstermeyi amaçlıyor.

Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi Eğitimi:

Program; Ergenlik dönemi ve bu dönemin gelişimsel özellikleri, ergen davranışlarının okula, sınıfa ve ilişkilere olan yansımaları, gelişim yolculuklarında ergenlere nasıl destek olunabileceği gibi konuları kapsıyor. 16 bini aşkın öğretmenin katıldığı program yılmazlık becerileri konusunda kendini geliştirmek isteyen lider öğretmenleri bekliyor.

Program, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki öğretmenlerin yararlandığı çevrimiçi eğitim sunuyor.

Kaynak: DHA

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