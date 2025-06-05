Özel Ege Lisesi ISEF'te Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
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Eğitim

Özel Ege Lisesi ISEF'te Türkiye'yi Temsil Etti

Özel Ege Lisesi ISEF\'te Türkiye\'yi Temsil Etti
05.06.2025 11:30
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Özel Ege Lisesi öğrencileri, ISEF 2025'te 9. projeleriyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

ULUSAL ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Özel Ege Lisesi öğrencilerinin, üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair - Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) yolculuğu bu yıl da devam etti. Regeneron ISEF kapsamında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan 14 projeden biri, organizasyona son 8 yılda 9 projeyle katılan Özel Ege Lisesi öğrencilerinin oldu.

Üniversite öncesi bilimsel araştırma fuarı olan ve Amerika'nın Ohio eyaletinin Columbus kentinde 9-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Regeneron ISEF 2025 Bilim ve Mühendislik Fuarı'na yaklaşık 70 ülke, bölge ve eyaleti temsil eden bin 600'den fazla finalist katıldı. Özel Ege Lisesi öğrencileri Zeynep İlay Topçu, Utkan Ceylan ve Deniz Berk, biyoloji öğretmeni Yasemin Boncuk Yavuz danışmanlığında gerçekleştirdikleri 'Glioblastoma multiforme Beyin Tümörüne Neden Olan Mutasyonlu HRAS V12 Geninin Zebra Balığında (Danio rerio) Modellenmesi' isimli projeyle Türkiye'yi temsil etti.

SON 8 YILDA 9 PROJE

TÜBİTAK tarafından her yıl ISEF'te Türkiye'yi temsil etmek üzere 14 projenin yaklaşık 13 bin lise arasından seçildiği belirtildi. Öte yandan TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji alanında bölge birinciliği ve ardından Türkiye üçüncülüğü kazanan Özel Ege Liseli öğrencilerin, bu projelerini Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 'Moleküler ve Hücresel Biyoloji' tematik alanında sunmaya hak kazanmışlardı. 2017 yılından bu yana ISEF'e düzenli olarak davet alarak Türkiye'yi temsil etme hakkını elde eden Özel Egeli Lisesi, son 8 yıl içerisinde 9 projeyle bu organizasyonda yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER

2017 yılında Özel Egeli öğrenciler Efe Şenoğlu ve Oğuzhan Yıldırım'ın biyoloji projeleriyle ülkemizi ISEF'te temsil etmek üzere seçilmesiyle başlayan yolculuk, 2018 yılında Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud'un kanserin erken tespiti ile ilgili biyoloji projeleriyle dünya üçüncüsü olmasıyla devam etti. 2019 yılında İpek Akyol ve Nilüfer Kemer biyoloji projeleriyle ISEF'te yer alırken, 2020 yılında Özel Egeli Okan Demir Baykal ve Tankut Çekiç'in, teknolojik tasarım alanındaki projeleriyle davet edildikleri yarışma pandemi nedeniyle çevrim içi bir sergi formatında gerçekleşti. Takip eden 2021 yılında TÜBİTAK, hem Bilgenaz Altıparmak'ın matematik hem de Okan Demir Baykal ve Tankut Çekiç'in teknolojik tasarım projelerinin ISEF'te Türkiye'yi temsil etmesine karar verdi. 2024 yılında TÜBİTAK tarafından Regeneron ISEF'te ülkemiz adına yarışmak için seçilen Arda Özçelebi (matematik alanı) ile Zeren Övül ve Deren Zehra Ünüvar'ın (biyoloji alanı) projelerinin toplam üç özel ödül kazanmasının ardından bu yıl da Zeynep İlay Topçu, Utkan Ceylan ve Deniz Berk (biyoloji alanı) Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

SINAVSIZ YERLEŞTİLER

TÜBİTAK proje yarışmalarında Türkiye genelinde madalya alan öğrenciler, üniversite girişinde ek puan hakkı elde ederken; ISEF'te dereceye giren öğrenciler, ÖSYM tarafından alanlarıyla ilgili istedikleri üniversite ve bölümlere sınavsız yerleşebilme hakkı kazanıyor. Bu kapsamda, 2018 yılında Regeneron ISEF'te dünya üçüncüsü olan Özel Egeli öğrenciler Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etmişlerdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Özel Ege Lisesi ISEF'te Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

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